نامه ضرغامی به بان کی مون در انتقاد از حذف شبکه های ایرانی از ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در نامه خود ،که توسط نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تحویل دبیرکل این سازمان شد ، با اشاره به برگزاری نشست سران جامعه جهانی اطلاعاتی در سال 2003 در ژنو و انتشار اعلامیه اصول ژنو در این نشست تصریح کرد : در مواد مختلف اعلامیه اصول ژنو، اهمیت اخلاق ، حمایت کامل وجامع از نهاد خانواده ، احترام به تنوع فرهنگی و ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی ،اجازه به بازیگران جامعه اطلاعاتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر تشویق خشونت و فیلمهای غیر اخلاقی مورد تاکید قرار گرفته است .

عزت الله ضرغامی در ادامه افزود : متاسفانه چندین سال پس از تصویب اعلامیه ژنو نه تنها اصول مذکور در تعاملات بین المللی رعایت نشده اند بلکه در موارد متعددی مورد نقض قرار گرفته اند .

وی در تشریح این امر به شبکه های متعدد ماهواره ای اشاره کرد که در فضای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزشهای اخلاقی ،فرهنگی و معنوی جامعه را تهدید می کنند و نمونه های بارز اقدامات این شبکه ها عبارتند از ، تشویق اقدامات خشونت آمیز ، مصاحبه با رهبران گروهکهای تروریستی و پخش برنامه های مضر غیر اخلاقی توسط 90 شبکه که بنیان خانواده را تهدید می نماید .

رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد : در چنین شرایطی و برخلاف مقررات حقوق بین الملل در خصوص دسترسی به تکنولوژی زیر بنائی اطلاعات و ارتباطات که توسط اعلامیه اصول مورد شناسائی قرار گرفته است پخش شبکه های ایرانی نظیر العالم وسحر از نیل ست و هاتبرد به ناگهان متوقف می شوند .

عزت الله ضرغامی در پایان نامه خود از دبیرکل سازمان ملل متحد در خواست نموده تا اقدامات موثری را برای پایان دادن به تبعیض در دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ،بهبود شرایط بهداشتی در فضای ارتباطات جهانی و پیشگیری از نقض ارزشهای اخلاقی بعمل آورد .