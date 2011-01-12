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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۵

قطبی پیروزی مقابل عراق را به جان باختگان سانحه هوایی ارومیه تقدیم کرد

قطبی پیروزی مقابل عراق را به جان باختگان سانحه هوایی ارومیه تقدیم کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پیروزی مقابل عراق در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های 2011 آسیا را به قربانیان سانحه هوایی ارومیه تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه شب در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه الریان مقابل عراق به برتری رسید. یونس محمود تک گل عراق را به ثمر رساند و برای ایران هم غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی گل زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب یک فروند بویینگ 727 در مسیر تهران - ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد که در این سانحه 77 نفر جان خود را از دست دادند و 33 نفر نیز زخمی شدند.

افشین قطبی در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: دوست دارم قبل از هر چیز این پیروزی را به خانواده‌هایی تقدیم کنم که وابستگان خود را در سانحه هوایی از دست دادند. بازیکنان ما به نشانه همدردی با خانواده‌های قربانیان بهترین تلاش خود را انجام دادند و عراق را شکست دادند.

وی در گفتگو با سایت "اسپورت 360" افزود: فوتبال فقط یک ورزش است و چنانچه بتوانیم چیز ویژه‌ای نشان بدهیم این امر باعث خوشحالی مان خواهد شد.

کد مطلب 1230410

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