دیدگاههای جدید غربیها از موضوع حمله به ایران / غرب منعطف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارشناسان حاضر در کشورهای غربی معتقدند که ادامه تحریمهای بین المللی علیه ایران و افزایش فشارها از سوی آمریکا بر این کشور، خطر حمله به تهران را کاهش داده است.

رویترز درادامه می نویسد: روند کار به گونه ای است که می توان گفت نگرانی غرب درباره برنامه هسته ای ایران کاهش یافته وهمین موضوع دلیلی برای ازبین رفتن گزینه اقدام نظامی علیه این کشوراست،به گفته یک دیپلمات غربی که تمایلی برای اعلام نام خود نداشت، این احساس وجود دارد که تحریم ها وبرخی اقدامات تکمیلی برای خرید زمان مناسب است و درواقع این اقدامات سبب شده است تا به حل موضوع هسته ای ایران خوشبین باشیم.

درهمین رابطه "الیور ترانت" کارشناس ارشد موسسه امور امنیتی و بین الملل آلمان گفت : به نظر می رسد اکنون مردم منعطف تر از قبل شده اند و مسائلی که درباره موضوع هسته ای ایران وجود دارد بیشتر مشکلات فنی است که باید حل شود.

"گرگ تیلمن" از کارشناسان موسسه کنترل سلاح واشنگتن در این رابطه می گوید : به نظر می رسد اسرائیل نیز دیگر تمایل چندانی برای تقابل نظامی با ایران ندارد و درماههای اخیر نیزاظهارات مقامات تل آویو درباره برنامه هسته ای ایران تغییرکرده که بارزترین آن سخنان هفته گذشته "مائیر داگان" رئیس سابق موساد در این رابطه بود.

"جفری گلدبرگ" روزنامه نگار آمریکایی که در سال گذشته مطلبی را درباره موضوع جنگ با ایران در مجله آتلانتیک منتشر کرده بود نیز دراین باره می گوید: این قبیل سخنان مقامات اسرائیل نشان می دهد که احتمال حمله به ایران به کمتر از20 درصد رسیده و هر کسی که در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) زندگی می کند به خوبی این مسئله را درک می کند که تصمیمی برای حمله به ایران وجود ندارد.

موضوع احتمال حمله به ایران درحالی کاهش یافته که مقامات آمریکایی خود به این موضوع اعتراف کرده اند که حمله نظامی به این کشور نمی تواند پیشرفت هسته ای آن را متوقف کند، بلکه فقط سرعت آن را کاهش می دهد.

از سوی دیگر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه خلیج فارس سفر کرده، مدعی شده که اعمال تحریم ها سبب کند شدن برنامه هسته ای ایران شده و همین گونه تحلیلها می تواند عاملی باشد برای آنکه احتمال وقوع جنگی دیگر در خلیج فارس به حداقل برسد.