طرح کاهش آلودگی تبریز نیازمند 56000 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هوای پاک اولویت اجرایی پروژه های برنامه را بر اساس تاثیر گذاری آنها بر کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: مبلغ یاد شده از محل بودجه عمومی، درآمد شهرداری و تسهیلات و یارانه تسهیلات دولتی تامین خواهد شد.

وی گفت: برنامه جامع کاهش آلودکی هوای شهر تبریز در 17 ماده و 33 پروژه به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است.

بیوک رئیسی افزود: برنامه کاهش آلودگی هوای شهر تبریز پس از تائید نهایی و تامین اعتبار در هیئت دولت، وارد فاز اجرایی خواهدشد.

رئیسی محورهای اصلی برنامه کاهش آلودگی هوای تبریز را ایجاد و تکمیل شبکه قطار شهری، احداث شبکه آزاد راه جنوب شهر، احداث کمر بند غربی و دو کمر بند حلقوی میان شهر، اجرای طرح محدوده ترافیک، خروج خودروهای فرسوده و افزایش خودروهای گاز سوز، جنگلکاری دو هزار هکتاری حاشیبه جنوبی اتوبان کسایی و پارک دو هزار هکتاری کوهستان، احداث مسیر مونوریل، احداث پایانه های برون شهری و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی جامعه عنوان کرد.

بیوک رئیسی ادارات و سازمانهای قطار شهری، راه و ترابری، منابع طبیعی، راهنمائی و رانندگی، صدا و سیما، شرکت گاز و شهرداری تبریز را مهمترین مجریان طرح مذکور عنوان کرده و افزود: اجرای بیش از 20 پروژه از برنامه جامع کاهش آلودگی هوا از وطایف شهرداری تبریز بوده و اهتمام شورای شهر و شهر دار تبریز به اجرای طرح می تواند نوید بخش کاهش آلودگی هوای شهر تبریز در سال های آینده باشد.