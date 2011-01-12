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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تعداد متقاضیان کارشناسی فراگیر پیام نور/ زمان ثبت‌نام کنکور ارشد فراگیر

تعداد متقاضیان کارشناسی فراگیر پیام نور/ زمان ثبت‌نام کنکور ارشد فراگیر

معاون سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت‌نام کنکور فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام‌نور تا 25 دی ماه خبر داد و گفت: تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در کنکور فراگیر کارشناسی پیام‌نور تا عصر 21 دی ماه به بیش از 100 هزار نفر رسید که انتظار می‌رود این تعداد به 150 هزار نفر برسد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: داوطلبان کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور تا 25 دی ماه می توانند با مراجعه به پست نسبت به تهیه مدارک ثبت نام اقدام کنند و برای ثبت نام قطعی تا ساعت 24 روز شنبه 25 دی ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام را تکمیل کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش از آغاز ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از یکشنبه 26 دی ماه خبر داد و گفت: دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از طریق پست توزیع می شود.

توکلی افزود: داوطلبان تا 2 بهمن ماه فرصت دارند دفترچه راهنما و کارت اعتباری کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را تهیه و از طریق سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.

کد مطلب 1230418

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