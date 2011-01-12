حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: داوطلبان کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور تا 25 دی ماه می توانند با مراجعه به پست نسبت به تهیه مدارک ثبت نام اقدام کنند و برای ثبت نام قطعی تا ساعت 24 روز شنبه 25 دی ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام را تکمیل کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش از آغاز ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از یکشنبه 26 دی ماه خبر داد و گفت: دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از طریق پست توزیع می شود.

توکلی افزود: داوطلبان تا 2 بهمن ماه فرصت دارند دفترچه راهنما و کارت اعتباری کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را تهیه و از طریق سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.