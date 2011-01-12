اعلام نتایج آزمونهای علمی کاربردی در نیمه ‌بهمن/ پذیرش 139 هزار و 371 نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 139 هزار و 371 نفر در آزمونهای علمی کاربردی پذیرش می شوند که از این تعداد 96 هزار و 181 نفر در دوره کاردانی خواهند بود.

وی اظهار داشت: همچنین از تعداد کل ظرفیت این دانشگاه،1 هزار و 100 نفر در دوره کارشناسی و 42 هزار و 80 نفر در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش می شوند.

به گزارش مهر، 199 هزار و 120 نفر در آزمونهای کاردانی و 201 هزار و 67 نفر در آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده بودند.

آزمون کلیه گروه­های آموزشی دانشگاه علمی کاربردی روز جمعه 17 دی ماه برگزار شد.