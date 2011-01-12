سرانه ورزش دانش ‌آموزی در خراسان شمالی 26 سانتیمتر است

محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد در خصوص فضاهای ورزشی دانش آموزی اظهار داشت: هیچ فضای ورزشی، استادیوم و پیست دو میدانی استاندارد ویژه دانش آموزان در این استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی فضاهای ورزشی دانش آموزی در استان خراسان شمالی به صورت چند منظوره و در ابعاد کوچک در کنار مدارس ساخته شده است، افزود: این مجموعه ها به علت فقدان استاندارد لازم، قابلیت برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی را ندارند.



معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در این استان را 26 سانتیمتر اعلام و اضافه کرد: قبل از تقسیم خراسان سرانه ورزشی دانش آموزی این خراسان شمالی 4.8 سانتیمتر مربع بود.



به گفته این مسئول فرهنگی میانگین سرانه فضای ورزشی دانش آموزی کشور 32 سانتیمتر است.



رحیمی تعداد سالنهای ورزشی دانش آموزی این استان را 25 باب ذکر کرد و افزود: مجموع این فضاهای ورزشی 17 هزار و 289 مترمربع مساحت دارند.



وی افزود: از این مجموعه شش باب آن در بجنورد، پنج باب در شیروان، چهار باب در فاروج، سه باب در جاجرم، سه باب در مانه و سملقان، چهار باب در راز و جرگلان و یک باب در گرمه است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: این سالنها در ابعاد مختلف برای کاربریهای مختلف از جمله انواع ورزشهای سالنی، ساختار قامتی، تنیس روی میز، کاراته، تکواندو و ورزشهای توپی و سایر موارد استفاده می شود.



وی گفت: علاوه بر سالنهای ورزشی سرپوشیده، برخی فضاهای ورزشی باز از جمله دو زمین چمن مصنوعی در بجنورد و یک زمین چمن مصنوعی در مانه و سملقان پارسال ایجاد شد و سه زمین چمن طبیعی در جاجرم، اسفراین و شیروان نیز ساخته شده است.



محمدرضا رحیمی اظهار داشت: همچنین یک دیواره صخره نوردی در مجموعه ورزشی بجنورد ایجاد شده است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: برای ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد در این استان پیگیری و مکاتباتی با وزارت آموزش و پرورش شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: معلمان جدید الاستخدام علم را بر اساس آموزه های قرآنی آموزش دهند.

رحیمی با بیان اینکه دشمنان سعی در تغییر اعتقادات جوانان و نوجوانان دارند اظهار داشت: نیروهای جوان آموزش و پرورش استان از توانمندی های بالایی برخوردار هستند و باید در آموزشهای خود از قرآن و هدایتهای آن الهام بگیرند تا تمام توطئه های دشمنان خنثی شود.

وی عنوان کرد: معلمان باید همواره در مقابل فتنه ها و تهاجم های فرهنگی، دانش آموزان را هدایت و راهنمایی کنند تا در زمان فتنه ها سردرگم نشوند.



رحیمی خاطرنشان کرد: معلمان باید با بصیرت و آگاهی که به دانش آموزان می دهند در مقابل این برنامه های دشمنان احساس مسئولیت کنند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان شمالی