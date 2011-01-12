به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتولید پروژه تلویزیونی "قلب دوم" از هفته گذشته به شکلی رسمی آغاز شده و علاوه بر بازیگران یاد شده حضور تعدادی از عوامل در این فیلم تاکنون قطعی شده است که عبارتند از مدیرتصویربرداری: مهدی جعفری، طراح صحنه و لباس: کامیاب امینعشایری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مینا زیوری، مدیرتولید: حسین اکبری و منشی صحنه: سیمین آزادی.
بهنام بهزادی فیلم تلویزیونی "قلب دوم" را بر اساس فیلمنامهای از علیرضا محمودی و تهیهکنندگی ابراهیم زاهدیفر جلوی دوربین میبرد.
"قلب دوم" داستان جوانی به نام منصور را روایت میکند. او رماننویسی است که داستانی تلخ با تم انتقام را مینویسد و برای ادامه نگارش رمان با خود خلوت میکند تا اینکه قهرمان رمان به سراغ خود منصور میآید و ...
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