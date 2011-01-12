بخش کشاورزی مازندران با کمبود سوخت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه های مازندران در استانداری افزود: ماهانه بیش از 22 میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافته که نیاز واقعی 30 میلیون لیتر در ماه است.

وی با اشاره به اینکه سوخت اختصاص یافته به بخش کشاورزی مازندران به بیش از دو برابر مرحله نخست اختصاص یافته اظهار داشت: در مرحله نخست 9 میلیون لیتر سوخت به صورت ماهانه به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافته بود.

وی افزود: هدف اصلی ما حمایت از تولید کننده است تا معطل دریافت سوختمورد نیاز برای واحد تولیدی نباشد.

تورنگ تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا با جدیت و نگاه سخت گیرانه، نیاز واقعی سوخت بخش کشاورزی را تامین کنیم و در حال حاضر با کمبود سوخت مواجه هستیم

شفافیت محیط کسب و کار از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها است



معاون برنامه ریزی استانداری مازندران شفافیت محیط کسب و کار را از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها دانست.



ولی الله فرزانه افزود: برای هرچه بهتر اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها به هماهنگی های بین بخشی سرعت دهیم.



وی اظهار داشت: باید به سمت انتقال گاز به واحدهای آجرپزی حرکت کنیم تا این واحدها متحمل هزینه سوخت نشوند.



فرزانه با بیان اینکه تغییر ساختار از اهداف اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها است تصریح کرد: با اجرایی شده این قانون باید میزان مصرف اصلاح شود.



وی با اشاره به دستور دولت مبنی بر صدور مجوز برای چاه ها و واحدهای غیر مجاز را برای حمایت از تولید ، صادر کرده یادآور شد: دولت برای ایجاد آرامش در جامعه امسال این طرح را اجرا می کند و ممکن است سال بعد این موضوع شامل طرح حمایتی نشود و بهتر است صاحبان چاه ها و واحدهای غیر مجاز نسبت به دریافت مجوز هرچه سریع تر اقدام کنند.



معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، شفافیت محیط کسب و کار را از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: ستاد هدفمندی یارانه ها به صورت شبانه روزی مستقر است و دستگاه ها موظف به همکاری هستند.