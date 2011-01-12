معماری ساختمانهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) هیچ سنخیتی با حرم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا محفوظی شامگاه سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با قدردانی از تلاشهای علیرضا بزرگوار رئیس سابق مسکن و شهرسازی استان بیان داشت: معماری شهرسازی اسلامی ایرانی دغدغهای است که در استان قم کاملاَ شاهد عدم رعایت آن در استان هستیم و این امر باید رعایت شود.
معاون تلفیق برنامه و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه فاصلهای بسیاری از معماری و هویت اسلامی در ساخت و سازها گرفتهایم اظهار داشت: در معماری ساختمانها بویژه بین ساختمانهای اطراف حرم حضرت معصومه(س) با خود حرم باید یک سنخیت و رابطهای وجود داشته باشد.
محفوظی با اشاره به دغدغههای رهبر معظم انقلاب در برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن اظهار داشت: معماری شهرسازی اسلامی ایرانی، احیای بافت فرسوده و تأمین مسکن برای زوجهای جوان از جمله دغدغههای رهبر معظم انقلاب بوده که در احکام برنامه پنجم دیده شده است.
وی بیان داشت: بسیاری از استانهای کشور برای تأمین مسکن این قشر کم درآمد کشور مشکلی ندارند و در استان قم نیز در خصوص تامین مسکن زوجهای جوان نیز مشکلی را نخواهیم داشت.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: باید به سمتی پیش رویم که تقاضاهای مسکن جامعه را جوابگو باشیم.
وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم و تأکیدات ایشان مبنی بر احیای بافتهای فرسوده این شهر بیان داشت: از همه دستگاههای قم تقاضای همکاری، حمایت در احیای بافتهای فرسوده را دارم و این وزارتخانه از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده نیز حمایت خواهد کرد.
محفوظی با اشاره به اینکه در چند روز آینده بودجه سال ۹۰ بسته می شود و تقدیم مجلس خواهد شد، افزود: همه باید تلاش کنیم بودجه مصوبات سفر رهبری به قم و دغدغههای ایشان در خصوص استان در سال ۹۰ تعیین شود که بودجه سال ۹۰ تا چند روز آینده بسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اگر مسکن و شهرسازی به خوبی حمایت شود تمام آحاد جامعه از آن برخوردار میشوند، اظهار داشت: جلسات نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده استان قم باید تداوم و استمرار داشته باشد.
شایان ذکر است، در این مراسم محمد رضا قلندری به عنوان رئیس سازمان مسکن و شهرسازی معرفی و از تلاشهای علیرضا بزرگوار رئیس سابق این سازمان قدردانی شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون تلفیق برنامه و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ساختمانهای اطراف حرم حضرت معصومه(س) هیچ سنخیتی با حرم ندارد بر رعایت معماری شهرسازی اسلامی ایرانی در قم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا محفوظی شامگاه سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با قدردانی از تلاشهای علیرضا بزرگوار رئیس سابق مسکن و شهرسازی استان بیان داشت: معماری شهرسازی اسلامی ایرانی دغدغهای است که در استان قم کاملاَ شاهد عدم رعایت آن در استان هستیم و این امر باید رعایت شود.
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