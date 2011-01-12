معماری ساختمانهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) هیچ سنخیتی با حرم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا محفوظی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های علیرضا بزرگوار رئیس سابق مسکن و شهرسازی استان بیان داشت: معماری شهرسازی اسلامی ایرانی دغدغه‌ای است که در استان قم کاملاَ شاهد عدم رعایت آن در استان هستیم و این امر باید رعایت شود.



معاون تلفیق برنامه و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه فاصله‌ای بسیاری از معماری و هویت اسلامی در ساخت و ساز‌ها گرفته‌ایم اظهار داشت: در معماری ساختمان‌ها بویژه بین ساختمان‌های اطراف حرم حضرت معصومه(س) با خود حرم باید یک سنخیت و رابطه‌ای وجود داشته باشد.



محفوظی با اشاره به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن اظهار داشت: معماری شهرسازی اسلامی ایرانی، احیای بافت فرسوده و تأمین مسکن برای زوج‌های جوان از جمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده که در احکام برنامه پنجم دیده شده است.



وی بیان داشت: بسیاری از استان‌های کشور برای تأمین مسکن این قشر کم درآمد کشور مشکلی ندارند و در استان قم نیز در خصوص تامین مسکن زوج‌های جوان نیز مشکلی را نخواهیم داشت.



معاون وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: باید به سمتی پیش رویم که تقاضاهای مسکن جامعه را جوابگو باشیم.



وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم و تأکیدات ایشان مبنی بر احیای بافت‌های فرسوده این شهر بیان داشت: از همه دستگاه‌های قم تقاضای همکاری، حمایت در احیای بافت‌های فرسوده را دارم و این وزارتخانه از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده نیز حمایت خواهد کرد.



محفوظی با اشاره به اینکه در چند روز آینده بودجه سال ۹۰ بسته می شود و تقدیم مجلس خواهد شد، افزود: همه باید تلاش کنیم بودجه مصوبات سفر رهبری به قم و دغدغه‌های ایشان در خصوص استان در سال ۹۰ تعیین شود که بودجه سال ۹۰ تا چند روز آینده بسته خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه اگر مسکن و شهرسازی به خوبی حمایت شود تمام آحاد جامعه از آن برخوردار می‌شوند، اظهار داشت: جلسات نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده استان قم باید تداوم و استمرار داشته باشد.



شایان ذکر است، در این مراسم محمد رضا قلندری به عنوان رئیس سازمان مسکن و شهرسازی معرفی و از تلاش‌های علیرضا بزرگوار رئیس سابق این سازمان قدردانی شد.