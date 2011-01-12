فیلم 30 دقیقه ای که با آی-فن تصویربرداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم Paranmanjang به معنی "زندگی پر فراز و نشیب" فیلمی در ژانر فانتزی - وحشت بوده و مدت آن نیم ساعت است که برای ساخت این فیلم 133 هزار دلار سرمایه صرف شده است.

پارک می گوید ابعاد کوچک و وزن کم آی-فن، در کنار این که همه می توانند از این گوشی استفاده کنند، این گوشی تلفن همراه را به ابزاری مناسب تبدیل کرده است. به گفته برادر پارک که در ساخت این فیلم با وی همکاری کرده است، به دلیل امکان استفاده از تعداد زیادی از گوشی های آی-فن، زاویه های تصویربرداری متنوع و متعددی در اختیار آنها بوده و فضای پردازش گرافیکی وسیعی برای تصحیح صحنه ها داشته اند.

پارک چان-ووک یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین کارگردانان کره جنوبی است و قرار است فیلم آی-فنی او در 27 ژانویه بر روی پرده های سینما به نمایش درآید. او اولین کارگردانی نیست که با استفاده از آی-فن 4 به فیلمسازی پرداخته است.

بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، شرکت KT که پخش محصولات آی-فن را در کره جنوبی به عهده دارد، در اکتبر سال گذشته جشنواره فیلم کوتاهی را راه اندازی کرد که در آن 12 فیلم کوتاه که با استفاده از آی-فن 4 تصویربرداری شده بودند در این جشنواره به نمایش درآمدند.

بر اساس گزارش سی ان ان، به نظر می رسد تمایل به تجربه تصویر برداری فایلهای ویدیویی به جای تصویربرداری های خانوادگی، طی ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است. گوشی نوکیا N8 نیز از جمله ابزارهای مورد توجه کاربران برای تصویربرداری های تجربی بوده است.