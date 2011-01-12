تنها 11 شهرک و ناحیه صنعتی مازندران گاز دار هستند

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: سیاست جایگزینی سوخت جهت حمایت از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران و به منظور کاهش هزینه های ناشی از مصرف سوخت فسیلی و ترویج استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت پاک و مناسب است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود: با توجه به تغییرات جدید قیمت های حامل انرژی در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، عملیات گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی فاقد گاز طبیعی، در اولویت کاری شرکت شهرک های صنعتی مازندران قرار دارد.

گوهردهی افزود: عملیات گازرسانی جهت آن تعداد از شهرکها و نواحی صنعتی مازندران که فاقد گاز طبیعی هستند در دست اقدام است و درحال حاضر تعداد 11 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان از مزیت استفاده گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی با اشاره به تفاهم نامه شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت گاز استان اظهار داشت: با تعامل و تفاهم بعمل آمده، روند گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی استان سرعت خواهد گرفت و در آینده ای نزدیک شاهد استفاده و بهره مندی تمامی شهرکها و نواحی صنعتی مازندران از این سوخت پاک خواهیم بود.