به گزارش خبرگزاری مهر، پرند زاهدی کارگردان این تله فیلم گفت: بنا داریم اول بهمن‌ماه این فیلم را در دفتر یک روزنامه در محله حکیمیه کلید بزنیم. بیش از 85 درصد از تصویربرداری "آلونک" در فضای خارجی انجام می‌شود و از پروژه‌های پرلوکیشن به شمار می‌رود.

زاهدی این فیلم را بر مبنای فیلمنامه حسن مهدوی‌فر می‌سازد و داستان درباره بیتا خاوری خبرنگار حوادث روزنامه است. او روزی با دو دختر بچه مواجه می‌شود و یکی از آنها را به بیمارستان می‌رساند. دختر به علت ترکیدن مواد مخدر در معده‌اش می‌میرد و ...

عواملی که حضور آنها تا کنون در "آلونک" قطعی شده عبارتند از تجهیزات فنی (پست پروداکشن و پشتیبانی فنی): نادر رضایی، تصویربردار: مصطفی احمدیان، مدیر تولید: جمشید حاجی‌اسحاق، دستیار اول کارگردان: بیژن کاشانی و طراحی چهره‌پردازی و صحنه‌آرایی: مهدی خانی.