فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری "یک سطر واقعیت" شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین فیلم بلند سینمایی وزیریان در ترکیه و تهران فیلمبرداری میشود و هم اکنون گروه در حال انتخاب لوکیشنها هستند. حضور بازیگری در این پروژه قطعی نشده است. فیلمبرداری این فیلم اوایل بهمنماه آغاز میشود.
علی وزیریان گرافیست و کارگردان سینمای ایران ساخت فیلمهای بلند سینمایی چون "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" را برعهده داشته است. همچنین وی به عنوان داور در بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی بیست و نهمین جشنواره فیلم حضور دارد.
فرشاد محمدی که مدتی پیش فیلمبرداری "گزارش یک جشن" به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا را به پایان رسانده در کارنامه خود مدیریت فیلمبرداری فیلمهای سینمایی "کوچه ملی"، "آل"،" "آناهیتا"، "برخورد خیلی نزدیک"، "ریسمان باز" و... را دارد.
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