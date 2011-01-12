به گزارش خبرنگار مهر، "صالح صدیر" بازیکن تیم ملی عراق که در آخرین مرحله اردوی آماده‌‍سازی این تیم از فهرست شاگردان سیدکا خارج شد و فرصت حضور در جام ملت‌های آسیا را از دست داد، هنوز در تمرینات آماده سازی تیم فوتبال پیکان حضور پیدا نکرده است.

رضا رهقی، مشاور مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: این بازیکن تاخیری بیش از یک هفته داشته و قطعا جریمه خواهد شد. ما در این خصوص با فدراسیون فوتبال هم رایزنی کرده‌ایم و با این بازیکن عراقی به خاطر تاخیر در بازگشت به ایران برخورد خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: با تلاش مسئولان باشگاه طی روزهای گذشته پنج درصد دیگر از پیش قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال پیکان پرداخت شده است تا بازیکنان با آرامش فکری بیشتری خود را برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده کنند.

مشاور مدیرعامل باشگاه پیکان همچنین خاطرنشان کرد: تیم فوتبال پیکان عصر سه‌شنبه در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2 بر صفر و با گل‌های جهانگیر عسگری و مجید خدابنده‌لو برابر شهرداری اراک پیروز شد. البته ما روز یکشنبه هم با 5 گل از سد تیم محلی شمیران به پیروزی رسیدیم.

رهقی در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی حمید علیدوستی تیم پیکان تمرینات آماده‌سازی‌اش را برای حضور در مسابقات لیگ برتر به بهترین شکل پیگیری می‌کند و بسیار امیدواریم پیکان بتواند در ادامه رقابت‌های لیگ نتایج قابل قبولی را کسب کرده و به جایگاهی که مستحق آن است، دست یابد.

تیم فوتبال پیکان در پایان هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 21 امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار گرفته است.