به گزارش خبرنگار مهر در قم، کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت از روز دوشنبه به همت اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه قم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دانشگاه قم آغاز شد.



در مراسم افتتاحیه این همایش بین‌المللی اسقف پیر گیاکومو گرامپا ، رئیس هیئت اسقفان سوئیسی اظهار داشت: برای گفتگوی بین ادیانی باید آزادی وجود داشته باشد و باید به دو موضوع توجه کنیم؛ یکی اینکه ما در اطلاعاتمان فقیر هستیم و به این فقی آشنا باشیم و دیگری اینکه می‌خواهیم نکات مشترکی را برای گفتگو بیابیم غنی هستیم.



همچنین حجت‌الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: یکی از زمینه های لازم برای گفتگو این است که روشی مشترک برای مذاکره و گفتگوی بین ادیان ایجاد شود و اگر از نگاه جزئی و مقطعی و متعصبانه به کرامت نگاه کنیم، این نگاه حتی گاهی مورد پذیرش هم دینان یک دین هم نخواهد بود، به همین دلیل باید با نگاهی از منظر کلام الهی به این موضوع بنگریم در این صورت متوجه خواهیم شد که چرا قرآن کریم به دفعات بسیار زیاد بر روی کلماتی مانند ناس و مردم تاکید می‌کند.



آیت‌الله احمد بهشتی سرپرست دانشگاه قم نیز در این مراسم با بیان اینکه باید مشترکات ادیان ابراهیمی را محور گفتگو قرار دهیم و همان طور که تقریب بین مذاهب داریم به تقریب بین ادیان هم برسیم اظهار داشت: مشکلات امروز بشر تنها مشکل مسلمانان و دنیای اسلام نیست، بلکه مشکل مسیحیت هم هست به همین دلیل مسلمانان و مسیحیان باید با اتحاد با یکدیگر با این مشکلات مبارزه کنند.



مصطفی فضائلی معاون آموزشی دانشگاه قم نیز حمله به کلیساها و مساجد و عبادتگاه‌ها را مورد تائید هیچ عقل و منطق و هیچ مکتب الهی ندانست و تاکید کرد: حمله عده‌ای افراطی و خشوت طلب به مساجد و کلیساها مورد تأئید هیچیک از مکاتب الهی نیست و در چنین فضایی مسئولیت اندیشمندان ادیان مختلف برای جلوگیری از چنین اقداماتی سنگین‌تر است.



لازم به ذکر است مراسم اختتامیه کنفرانس بین‌المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت شامگاه سه شنبه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.



در این مراسم اسقف پیر گیاکومو گرامپا رئیس هیئت اسقفان سوئیسی، روبرتو سیمونا عضو کارگروه اسلام مجمع اسقفان سوئیس و رئیس منطقه‌ای و مدیر پژوهشی اقلیت‌های مسلمان و مسیحی، حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی معاون بین الملل حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام منصور میراحمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ناصر قربان نیا استاد دانشگاه مفید قم سخنرانی کردند.



همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین مظفری رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام محمدحسین مختاری معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، آروین تانر معاون دبیرکل مجمع اسقفان و فرهاد افشار رئیس هماهنگی سازمان‌های اسلامی برون سوئیس از دیگر سخنرانان مراسم اختتامیه این همایش بودند.



سخنرانان در این نشست به مسئله اقلیتها و تغییر دین، کرامت انسان و آزادی و حقوق بشر، کرامت انسان و تاثیرات آن بر اقلیتهای مذهبی و چارچوبهای حقوقی برای انجام اعمال اقلیتهای مذهبی پرداختند.



قرائت بیانیه



در پایان این کنفرانس بین المللی بیانیه‌ای قرائت شد و به تائید طرفین رسیده است.



در این بیانیه آمده است: کرامت انسانی موهبتی الهی است که همه انسان‌ها به صورت مشترک از آن برخوردار می‌باشند، کرامت انسانی به هیچ بهانه‌ای قابل خدشه و سلب است.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ما مسلمانان و مسیحیان بر ضرورت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ دینی با استفاده از ظرفیت نهادهای علمی و دینی تاکید داریم و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، بر تقویت مشترکات و ادامه گفتگوها تاکید داریم.