محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی هنوز در ابتدای راه است و هر چند سه امتیاز دیدار با عراق به دلیل حساسیت‌های جانبی و اهمیت امتیازی نخستین دیدار تورنمنت جام ملت‌ها بسیار با ارزش بود اما این پیروزی نباید ما را از دیدارهای سختی که پیش رو داریم، غافل کند.

مایلی کهن تصریح کرد: پیروزی مقابل عراق از نظر روحی و روانی تیم ما را در بهترین شرایط قرار می دهد و باید از این روحیه تیمی برای حضور قدرتمند در دو بازی آینده مقابل کره شمالی و امارات که اعتقاد دارم دیدارهای ساده‌ای نخواهند بود نهایت استفاده را ببریم.

سرمربی سایپا با بیان اینکه پیروزی مقابل عراق هیچ تضمینی برای صعود نیست، اظهار داشت: خیلی از تیم‌ها با وجود پیروزی در بازی اول مقابل حریفان بعدی خود ناکام ماندند و برعکس برخی تیم‌ها شکست در روز اول باعث برانگیختگی آنها شده و حتی تا پای فینال پیش رفته‌اند. بنابراین ضمن اینکه از این برد روحیه می گیریم باید مراقب باشیم تا در دو بازی آینده غافلگیر نشویم. کادر فنی تیم ملی در این زمینه مسئولیت سنگینی در آگاه کردن بازیکنان دارد.

وی در خصوص ارزیابی خود از دیدار برابر عراق اظهار داشت: فشار روحی و روانی سنگینی به دلیل حساسیت‌های این مسابقه بر روی هر دو تیم وجود داشت و این مسئله کیفیت بازی دو تیم را تحت تاثیر قرار داده بود. در ابتدای بازی عراق توانست این فضا را به نفع خودش تغییر دهد و به گل برسد اما خوشبختانه تیم ما توانست انسجام تیمی خود را حفظ کند و به دو گل تاکتیکی دست یابد.

مایلی کهن تصریح کرد: گل دوم تیم ما روی ضربات ایستگاهی به ثمر رسید که نشان داد می توانیم از این ضربات به خوبی برای بازکردن دروازه حریفان استفاده کنیم. علاوه بر این حضور ایمان مبعلی در ترکیب اصلی تیم ملی بود که کسی انتظارش را نداشت اما کادر فنی به دلیل اینکه با بازیکنان نزدیک‌تر هستند و از شرایط آمادگی و روحی آنها اطلاع دارند به خوبی از وجود این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کرد و در نهایت هم روی ضربه این بازیکن به گل پیروزی دست یافتیم .

سرمربی پیشین تیم ملی یادآور شد: در دیدار مقابل عراق کادر فنی بیشتر از بازیکنان فیزیکی در ترکیب تیم ملی استفاده کرد که قدرت درگیری و نبردهای نفر به نفر را داشته باشند. به همین دلیل کمتر از بازی خلاقی از تیم ملی شاهد بودیم ولی ما بازیکنانی را در اختیار داریم که می توانند از کناره‌ها با حرکات تاکتیکی و یا در عمق دفاع شیرازه حریفان را برهم بزنند.

وی با تمجید از عملکرد خط دفاعی تیم ملی در دیدار مقابل عراق اظهار داشت: با وجود اینکه عراق از مهاجمان خوب و فرصت طلبی نظیر عماد رضا، یونس محمود و حوار ملامحمد سود می برد اما در این مسابقه شانس گلزنی چندانی بدست نیاورد و تسلط مدافعان ما به ویژه روی بازی هوایی به آنها فرصت عرض اندام نداد. همچنین تکنیک و قدرت بازیسازی مدافعان ما بسیار چشمگیر بود و من اعتقاد دارم بهترین بازیکنان را در دفاع و دروازه تیم ملی در اختیار داریم.

مایلی کهن در خصوص استفاده از پرتاب‌های بلند حاج صفی و اینکه آیا این شیوه می تواند راه مناسبی برای گلزنی باشد، اظهار داشت: به هرحال هر پرتاب بلند اوت از کناره‌های زمین ارزش یک ضربه کرنر را دارد و با توجه به اضافه شدن هادی عقیلی و سید جلال حسینی به خط حمله این شیوه بسیار کارساز و راهی برای رسیدن به دروازه حریفان است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره حریفان آینده تیم ملی یادآور شد: باید در دو مسابقه آینده هوشیارتر و آگاهانه‌تر مقابل کره شمالی و امارات بازی کنیم و بدانیم که مقابل آنها بازی‌های آسانی پیش رو نداریم. تساوی کره و امارات باعث می شود این دو تیم در دو مسابقه آینده با هدف کسب امتیاز بازی کنند و آنها هم به دنبال شانس صعود باشند. بنابراین باید با اتخاذ یک استراتژی مناسب ضمن کسب امتیاز لازم برای صعود توان بازیکنان را برای حضور در مراحل بالاتر نیز حفظ کنیم.

وی یادآور شد: به اعتقاد من کادر فنی باید با بازبینی فیلم بازی با عراق بازیکنان که کمتر در تیم موثر بودند را تعویض کنند هرچند تعداد این بازیکنان مقابل عراق زیاد نبود. البته با اینکه به ترکیب تیم برنده دست نمی زنند ولی تصور می کنم با یکی دو تغییر می توان از قابلیت‌های بازیکنانی نظیر خلعتبری، خسرو حیدری، رضا نوروزی و ... هم استفاده کرد و فراموش نکنیم که در چنین تورنمنت‌هایی باید توان بازیکنان را برای پنج مسابقه سنگین و پرفشار تقسیم کنیم .

مایلی کهن با تاکید بر اینکه هر مسابقه شرایط خاص خود را دارد و به صرف اینکه کره شمالی و امارات در مسابقه اول خود فوتبال ضعیفی ارائه کردند برابر ما هم همین شرایط را خواهند داشت، قضاوت سطحی است در حالیکه قطعا کره و امارات مقابل ما فوتبالی کاملا متفاوت را ارائه خواهند کرد و توان اصلی خود را به نمایش خواهند گذاشت .

سرمربی سایپا اضافه کرد: با انجام مسابقه اول تیم‌ها شناخت نسبی از یکدیگر بدست آوردند و با آمادگی بهتری به میدان خواهند آمد و کادر فنی باید بازیکنان را با دشواری های بازیهای آینده آگاه کنند تا برای صعود با مشکل روبه‌رو نشویم چرا که حتی در صورت صعود باز هم حریفانی نظیر کره جنوبی و استرالیا انتظار ما را می کشند که عبور از آنها به سادگی ممکن نیست.