اولین آزمایش خون با تلفن همراه توسط محقق ایرانی دانشگاه "رود آیلند"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی محمد فقری پروفسور مهندسی مکانیک دانشگاه رود آیلند موفق شدند یک دستگاه نوآورانه را ابداع کنند که با استفاده از یک تراشه قادر است ارزشهای خون را اندازه گیری کند.

این دستگاه تنها با استفاده از یک سوزن با سوراخ ریز از آزمایش شونده یک قطره خون می گیرد و آزمایش را در کمتر از 30 دقیقه انجام می دهد.

محمد فقری در این خصوص توضیح داد: "این دستگاه گامی مهم در تشخیص پزشکی است. در این روش، آزمایش می تواند در یک کلینیک، در یک تحقیق پزشکی و یا در خانه ارزیابی و پیگیری شود. به این ترتیب، بیماران دیگر نباید روزها در اضطراب نتیجه آزمایشات بمانند بلکه می توانند خون را در حالی که برای ویزیت پیش پزشک خود رفته اند انجام دهند و قبل از اینکه مطب را ترک کنند نتایج آماده باشد."

با این فناوری جدید، یک قطره خون بر روی یک کارتیچ یک پلیمر پلاستیکی نازکتر از یک کارت اعتباری قرار می گیرد. به محض اینکه این کارتیچ وارد یک حسگر زیستی به بزرگی یک جعبه کفش شد وارد کانالهای کوچکی به بزرگی 500 میکرون شده و به طرف یک حسگر واکنش دهنده که قادر است نشانگرهای زیستی بیماریها را ارزیابی کند حرکت می کند.

براساس گزارش دیلی تک، جعبه ای که کارتیچ داخل آن می شود محتوی یک طیف نگار مینیاتوری و یک میکرو- پمپ است.

این حسگر قیمت بالایی حدود 3 هزار و 200 دلار دارد. اما نسل آینده این فناوری می تواند از هزینه آزمایش خون بین 45 تا 85 دلار برای هر تست به 5/1 دلار کاهش یابد که در واقع قیمت کارتیچ پلاستیکی و واکنش دهنده ها است.

این سیستم می تواند برای کشف بیماریهای متعددی از آلزایمر تا بیماریهای ویروسی خطرناک مثل ایدز، هپاتیت B و آنفلوآنزای A کاربرد داشته باشد.

گام بعدی تیم این دانشمند ایرانی تولید یک حسگر بازهم کوچکتر، قابل حمل تر و ارزانتر است که حتی بتواند با یک تلفن همراه هوشمند عادی نیز یکپارچه شود.

به این ترتیب به جای جعبه ارزیابی واکنشها، تلفن همراه هوشمند توان محاسبه شاخصها را خواهد داشت. به این ترتیب می توان اطلاعات و نتایج آزمایش را برای پزشک و یا مرکز درمانی ارسال کرد.

محمد فقری در این خصوص افزود: "ما در حال توسعه نسل آینده این سیستم هستیم و فکر می کنیم که زمان زیادی برای تجاری سازی آن نیاز نخواهد بود."

به گزارش مهر، پروفسور محمد فقری فوق لیسانس خود را در سال 1970 از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گرفت. سپس در سال 1973 از دانشگاه ایالتی اورگان مدرک دکتری را در رشته مکانیک دریافت کرد. برای ادامه تحصیلات به دانشگاه مینه سوتا رفت و در سال 1982 با مدرک فوق دکتری فارغ التحصیل شد.