  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

500 خیریه در مشهد فعالیت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر مشهد گفت: 500 خیریه با عناوین مختلف در این شهر فعالیت می کنند.

غلامرضا بصیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: خیریه ها در زمینه های مختلف از جمله تأمین مسکن، کودکان بی سرپرست، ایتام و کمک به محرومان فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت خیریه ها در مشهد نیازمند ساماندهی است.

بصیری پور با اشاره به نارضایتی های موجود از عملکرد بعضی از موسسات خیریه ادامه داد: مجوز فعالیت این نهادهای مردمی توسط مراکز مختلف صادر شده است.

وی نظارت بر موسسات خیریه را ضروری خواند و اظهار داشت: با این حال اقداماتی برای بازرسی و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط بهزیستی در حال انجام است.

بصیری پور، تاکنون 150 پروانه تاسیس خیریه توسط فرمانداری مشهد صادر شده است.

کد مطلب 1230456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه