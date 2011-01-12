500 خیریه در مشهد فعالیت می کنند

غلامرضا بصیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: خیریه ها در زمینه های مختلف از جمله تأمین مسکن، کودکان بی سرپرست، ایتام و کمک به محرومان فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت خیریه ها در مشهد نیازمند ساماندهی است.

بصیری پور با اشاره به نارضایتی های موجود از عملکرد بعضی از موسسات خیریه ادامه داد: مجوز فعالیت این نهادهای مردمی توسط مراکز مختلف صادر شده است.

وی نظارت بر موسسات خیریه را ضروری خواند و اظهار داشت: با این حال اقداماتی برای بازرسی و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط بهزیستی در حال انجام است.

بصیری پور، تاکنون 150 پروانه تاسیس خیریه توسط فرمانداری مشهد صادر شده است.