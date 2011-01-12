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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

44 برنامه پژوهشی میراث فرهنگی در گلستان تهیه شد

44 برنامه پژوهشی میراث فرهنگی در گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان اعلام کرد: 44 برنامه از سوی شورای پژوهشی این اداره کل برای اجرا در سال جدید پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح چهارشنبه در نشست شورای پژوهشی این اداره کل افزود: مبلغ 36 میلیارد و 480 میلیون ریال برای اجرای این پژوهش‌ها در نظر گرفته شده و پژوهش‌هایی که در راستای مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به این استان اجرا شوند، به استانداری معرفی خواهند شد.

فعالی تصریح کرد: برای ارتقای سطح عملکرد این شورا و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های آن، آیین‌نامه شورای پژوهشی نیز تنظیم و تهیه شده است.

وی به برگزاری نشست تخصصی ـ علمی بررسی حضور تاریخی نیروهای روسی در استان و نشست تخصصی ـ علمی دستاوردهای کاوش باستان‌شناسی تپه بازگیر مینودشت توسط این شورا اشاره داشت و گفت: همکاری با دانشجویان و پژوهشگران، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اداره کل به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه منابع طبیعی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته توسط این شوراست و پژوهشگران برتر این اداره کل نیز در این نمایشگاه تجلیل شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان همچنین دستاوردهای پژوهشی این اداره کل را در سال 1389، 11 مورد اعلام کرد و افزود: براساس نیازسنجی و شناخت اولویت‌های پژوهشی توسط گروه‌های علمی، پژوهش‌های این اداره کل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تفاهمنامه راه‌اندازی کتابخانه تخصصی و مشارکتی با اداره کل کتابخانه‌ها نیز منعقد شده که دراین راستا سطح ارائه خدمات کتابخانه‌ای این اداره کل افزایش یافته و با تجهیزات بیشتری به دانشجویان و پژوهشگران خدمات‌رسانی می‌کند.

فعالی تصریح کرد: این کتابخانه به عنوان تنها کتابخانه تخصصی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دراستان گلستان خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: با تعیین ساختار شورای پژوهشی این اداره کل هفت گروه علمی ـ تخصصی در این شورا فعالیت دارند.

فعالی اظهار داشت: با شکل‌گیری ساختار شورای پژوهشی این اداره کل، گروه‌های مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، باستان‌شناسی، مطالعات تاریخی، موزه‌ها و اماکن تاریخی و گروه احیا ابنیه و بافت‌ها در این شورا فعالیت می‌کنند.
 
وی افزود: اعضای این گروه‌ها از کارشناسان اداری و پژوهشگران آزاد هستند.
کد مطلب 1230462

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