44 برنامه پژوهشی میراث فرهنگی در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح چهارشنبه در نشست شورای پژوهشی این اداره کل افزود: مبلغ 36 میلیارد و 480 میلیون ریال برای اجرای این پژوهش‌ها در نظر گرفته شده و پژوهش‌هایی که در راستای مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به این استان اجرا شوند، به استانداری معرفی خواهند شد.

فعالی تصریح کرد: برای ارتقای سطح عملکرد این شورا و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های آن، آیین‌نامه شورای پژوهشی نیز تنظیم و تهیه شده است.

وی به برگزاری نشست تخصصی ـ علمی بررسی حضور تاریخی نیروهای روسی در استان و نشست تخصصی ـ علمی دستاوردهای کاوش باستان‌شناسی تپه بازگیر مینودشت توسط این شورا اشاره داشت و گفت: همکاری با دانشجویان و پژوهشگران، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اداره کل به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه منابع طبیعی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته توسط این شوراست و پژوهشگران برتر این اداره کل نیز در این نمایشگاه تجلیل شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان همچنین دستاوردهای پژوهشی این اداره کل را در سال 1389، 11 مورد اعلام کرد و افزود: براساس نیازسنجی و شناخت اولویت‌های پژوهشی توسط گروه‌های علمی، پژوهش‌های این اداره کل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تفاهمنامه راه‌اندازی کتابخانه تخصصی و مشارکتی با اداره کل کتابخانه‌ها نیز منعقد شده که دراین راستا سطح ارائه خدمات کتابخانه‌ای این اداره کل افزایش یافته و با تجهیزات بیشتری به دانشجویان و پژوهشگران خدمات‌رسانی می‌کند.

فعالی تصریح کرد: این کتابخانه به عنوان تنها کتابخانه تخصصی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دراستان گلستان خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: با تعیین ساختار شورای پژوهشی این اداره کل هفت گروه علمی ـ تخصصی در این شورا فعالیت دارند.

فعالی اظهار داشت: با شکل‌گیری ساختار شورای پژوهشی این اداره کل، گروه‌های مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، باستان‌شناسی، مطالعات تاریخی، موزه‌ها و اماکن تاریخی و گروه احیا ابنیه و بافت‌ها در این شورا فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اعضای این گروه‌ها از کارشناسان اداری و پژوهشگران آزاد هستند.