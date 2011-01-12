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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

عبدوس:

هدفمندی یارانه ها مصرف گندم خراسان رضوی را 200 هزار تن کاهش می دهد

هدفمندی یارانه ها مصرف گندم خراسان رضوی را 200 هزار تن کاهش می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، سالانه 200 هزار تن گندم در خراسان رضوی صرفه جویی می شود.

احمد عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بررسی های کارشناسان نشان داده است که هدفمند سازی یارانه ها منجر به کاهش  25 درصدی در مصرف نان در این استان خواهد شد.

وی کاهش چشمگیر ضایعات نان را از دیگر دستاوردهای هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و ادامه داد: با آموزش نانوایان تلاش می شود تا ضایعات به حداقل کاهش یابد.

عبدوس با اشاره رقابت ایجاد شده میان نانوایان عنوان کرد: تلاش گسترده ای برای ارتقای کیفیت نان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور ادامه داد: تنها در شهر مشهد هر نانوایی طی هفت ماهه گذشته، پنج مرتبه مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا تذکر و اخطارهای متعددی نیز به نانوایانی که نان تولیدی آنها کیفیت نداشته، داده شده است.

گفتنی است؛ در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها چهار هزار و 227 نانوایی فعال در مناطق شهری و روستایی خراسان رضوی رتبه بندی و درجه بندی می شوند.

کد مطلب 1230464

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