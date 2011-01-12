نظام بانکداری باید کاملا اسلامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مکارم شیرازی عصر سه‌شنبه در دیدار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران، اظهار داشت: بانک در دنیای امروز یک ضرورت است و زندگی مردم و فعالیت اقتصادی بدون بانکداری ممکن نیست؛ ولی این ضرورت می‌تواند همچون شمشیر دو دم که گاهی مفید و گاهی زیان‌آور است، باشد.



وی به تاریخچه بانکداری اشاره کرد و افزود: غربی‌ها بانک‌ را در درجه اول برای منافع سرمایه‌دارانشان تأسیس کرده‌اند و کمک به مردم در درجه دوم قرار دارد به همین دلیل در سال‌های اخیر به بن‌بست رسیدند زیرا منافع حداکثری فدای منافع گروه خاصی شد.



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه نظام بانکداری در ایران اسلامی برگرفته از غرب است، یادآور شد: اینکه نظام بانکداری ما از غرب گرفته شده است، شکی نداریم اما مراقب باشید که آنها فرهنگ خود را در این نظام بانکی داخل نکنند.



وی تصریح کرد: همانگونه که در دانشگاه به دنبال اسلامی کردن آن هستیم، باید نظام بانکی ما نیز بر اساس فرهنگ اسلامی ترسیم شود تا فرهنگ مادی غرب در فرهنگ اسلامی نفوذ نکند.



آیت الله مکارم شیرازی فعالیت‌های بانک‌ها را برای اسلامی شدن شایان تقدیر دانست و خواستار تأسیس نظام بانکداری اسلامی شد و تأکید کرد: تاکنون زحمات خوبی در خصوص اسلامی شدن بانک‌ها کشیده شده ولی هنوز ایده‌آل نشده و باید اسلامی شود.



وی به برخی گلایه‌های مردمی نسبت به بانک‌ها اشاره کرد و یادآور شد: یکی از شکایت‌های مردم به بانک‌ها، رعایت نکردن عقود اسلامی است و قناعت به فاکتورهای صوری است.



آیت‌الله مکارم شیرازی، فعالیت‌های بانک خصوصی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این که به موازات بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی تأسیس شده، کار ارزشمندی است؛ اما مراقب باشید که برخی عملکردهای بانک‌های خصوصی سبب بی‌اعتمادی به بانک‌ها شده است.



وی همچنین در بخشی از سخنان خود اختصاص برخی سرمایه‌های مردم که در حساب‌های جاری است به قرض‌ الحسنه را بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: بانک‌ها تشکیلاتی هستند که از سرمایه‌های مردم به نفع خودشان استفاده می‌کنند و حسابهای جاری یکی از سرمایه‌های مردم است و سزاور است، بانک‌ها افزون بر حسابهای قرض الحسنه، بخش دیگری را به قرض الحسنه اختصاص دهند تا بخش بزرگی از مشکلات مردم از این طریق برطرف شود.