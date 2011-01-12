فعالیت در کارهای دینی با انگیزه مادی خجالت آور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و ممتاز موسسه امام خمینی افزود: اخلاص و پشتکار روح فعالیت های دینی است و اگر فعالیت های ما به نیات بچه‌گانه و دنیایی الوده شد اثر آن هم کم خواهد شد.



استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه اخلاص موجب برکت کارها است اظهار داشت: عده‌ای این مسایل را خرافه می‌پندارند اما آیات و روایات و تجربیات نشان داده است که هرقدر اخلاص نویسنده و پشتکار او بیشتر بوده خدمات ارزشمندتری به جامعه کرده است.



مصباح یزدی خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش پرداختن به کارهای پر زرق و برق و با امکانات وسیع نیست؛ چه بسیار تحقیقات اثرگذاری که با کمترین امکانات صورت گرفته و اثر زیادی داشته و تحقیقاتی هم بوده که با امکانات زیاد انجام شده و اثر چندانی در تحقق اهداف نداشته است.



رئیس موسسه امام خمینی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه پژوهش در حوزه اضافه کرد: امروز شبهه افکنی‌های دشمن و نشر و تبلیغ باطل در دنیا به میزان زیادی افزایش یافته است که نیازمند جواب است و مسئولیت پاسخگویی به این شهات هم بر عهده حوزه‌های علمیه است.



وی تأکید کرد: این کار اصالتا وظیفه حوزه است و ما در این جهت کمبود و قصور داریم.



آیت الله مصباح ابراز داشت: حتی در فقه و اصول هم که اساس کار حوزه است کمبود داریم جه برسد به رشته‌ای تازه تأسیس که تأسیس آن هم با واکنش‌هایی مواجه شده است.



رئیس موسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: امروز که دشمنان برای محو انقلاب و نظام اسلامی تصمیم قطعی گرفته‌اند رسالت حوزه و طلاب بسیار سنگین است و باید احساس مسئولیت کنیم.

