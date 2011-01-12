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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

آیت الله مصباح یزدی:

فعالیت در کارهای دینی با انگیزه مادی خجالت آور است

فعالیت در کارهای دینی با انگیزه مادی خجالت آور است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در کارهای دینی نباید با انگیزه مادی وارد شد گفت: برای ما که در دامان چنین حوزه‌هایی تربیت شده‌ایم داشتن نیات دنیایی در کارهای دینی زشت و خجالت‌آور است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و ممتاز موسسه امام خمینی افزود: اخلاص و پشتکار روح فعالیت های دینی است و اگر فعالیت های ما به نیات بچه‌گانه و دنیایی الوده شد اثر آن هم کم خواهد شد.

استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه اخلاص موجب برکت کارها است اظهار داشت: عده‌ای این مسایل را خرافه می‌پندارند اما آیات و روایات و تجربیات نشان داده است که هرقدر اخلاص نویسنده و پشتکار او بیشتر بوده خدمات ارزشمندتری به جامعه کرده است.

مصباح یزدی خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش پرداختن به کارهای پر زرق و برق و با امکانات وسیع نیست؛ چه بسیار تحقیقات اثرگذاری که با کمترین امکانات صورت گرفته و اثر زیادی داشته و تحقیقاتی هم بوده که با امکانات زیاد انجام شده و اثر چندانی در تحقق اهداف نداشته است.

رئیس موسسه امام خمینی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه پژوهش در حوزه اضافه کرد: امروز شبهه افکنی‌های دشمن و نشر و تبلیغ باطل در دنیا به میزان زیادی  افزایش یافته است که نیازمند جواب است و مسئولیت پاسخگویی به این شهات هم بر عهده حوزه‌های علمیه است.

وی تأکید کرد: این کار اصالتا وظیفه حوزه است و ما در این جهت کمبود و قصور داریم.

آیت الله مصباح ابراز داشت: حتی در فقه و اصول هم که اساس کار حوزه است کمبود داریم جه برسد به رشته‌ای تازه تأسیس که تأسیس آن هم با واکنش‌هایی مواجه شده است.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: امروز که دشمنان برای محو انقلاب و نظام اسلامی تصمیم قطعی گرفته‌اند رسالت حوزه و طلاب بسیار سنگین است و باید احساس مسئولیت کنیم.
 

کد مطلب 1230477

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