توسعه بازارهای مالی و پولی صنعت بیمه با هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر سید شمس الدین حسینی گفت: هدفمند کردن یارانه ها چون منابع را سود آور و شفاف می کند، در آینده شاهد تقاضاهای جدیدی برای صنعت بیمه خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه‌ها را در توسعه بازار‌های مالی،‌ پولی و سرمایه ای صنعت بیمه موثر دانست و افزود: با هدفمندی یارانه ها یک نوع شفاف سازی منابع صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: به طور کلی هدفمند کردن یارانه‌ها می تواند سبب توسعه بازار‌های مالی،‌ پولی و سرمایه ای صنعت بیمه شود زیرا با اجرای هدفمندی یارانه ها یک نوع شفاف سازی منابع هم صورت می گیرد.

حسینی افزود: منابع پنهانی که در گذشته به دلیل عدم شفافیت بد تخصیص پیدا می کردند و درست استفاده نمی شدند و یا پنهان بودند، در این پروسه هم شفاف می شوند و هم صورت واقعی به خود می گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه‌ها را دارای اثر مثبت بر روی بازار های مالی از جمله بازار بیمه ذکر کرد و گفت: بخشی از منابعی که در هدفمندی یارانه‌ها آزاد می شود،‌ وارد صنعت بیمه خواهد شد.

حسینی ادامه داد: از منظر خانوار‌ها نکته‌ای که وجود دارد این است که حدود 8 دهک از خانوار‌ها از منابع هدفمندی یارانه ها بهره مند می شوند و این یک توان خرید جدید ایجاد می کند که بخشی از آن می تواند معطوف به بیمه‌های مکمل درمان شود.

وی به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: پس هدفمندی یارانه ها می تواند برای بیمه‌ها بازار جدیدی شکل دهد، در مجموع اثر هدفمند کردن یارانه ها بر صنعت بیمه موثر است؛ البته به طور یقین در آینده توجه بنگاه‌ها به بیمه‌های تجاری بیشتر معطوف خواهد شد که بخشی از این مسئله به اصلاحاتی که در اقتصاد ایران صورت می گیرد، بر می گردد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: باید مباحثی مانند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌هدفمند کردن یارانه‌ها و ‌خصوصی سازی را برنامه‌هایی سازگار و مرتبط با هم محسوب کنیم. هنگامی که به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم؛ شرکتهایی که خصوصی می شوند، علاقمند خواهند بود با پذیرش ریسک، وارد حوزه های مختلف شوند که این خود موجب تقویت بازار بیمه می شود.

حسینی تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها به دلیل این که منابع را سود آور و شفاف می کند، در آینده شاهد تقاضاهای جدیدی برای صنعت بیمه خواهیم بود.