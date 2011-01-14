القای شبهات با وبلاگ/صدها سایت در زمینه عرفانهای کاذب فعالیت دارند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم گسترش وبلاگ نویسی دینی تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش کاربرد فضای مجازی در ابعاد مختلف علمی و پژوهشی از آنجا که بهره برداری از این فضا برای کسانی که بدنبال درک مفاهیم مختلف هستند ساده تر، ارزانتر و مقدورتر است لذا با توجه به فعالیت سایتهای مختلف ضد دین در زمینه عرفانهای کاذب، تبلیغات مسیحیت، بهائیت و باورهای دیگر سایتهای مذهبی نقش بسیار ارزنده ای در آموزش و روشنگری ابعاد مختلف دین اسلام و مکتب تشیع دارند.

این استاد دانشگاه افزود: مهمترین سایتهای دینی از طریق نهادهای دینی کشور به ویژه حوزه علمیه قم تأسیس و اداره می شود. از آنجایی که گسترش زمینه های فضای سایبری بسیار زیاد بوده و علاقمندان و نیازمندان به اینگونه دانشهای تخصصی در سراسر جهان زیاد است لذا باید تولید اینگونه سایتها و اقلام علمی و پژوهشی آنها تحت نظارت متخصصان فن باشد یعنی هر سایتی که جدید افتتاح می شود باید توسط مراکز تخصصی حوزه های علمیه کنترل شده و مورد نظارت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سایتها در قالب مفاهیم دینی به تبلیغات کاذب مشغول هستند و خرافات و بدعت را به خورد جوانان می دهند، تصریح کرد: در سراسر جهان بسیاری از جوانان و دانش پژوهان علاقمند به کسب آگاهی در زمینه مکتب تشیع و اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایران هستند اما با این وجود هنوز سایتهای زیادی در این زمینه فعال نشدند.

این آسیب شناس اجتماعی سایتهای فعال در زمینه مباحث دینی را به سه گروه تقسیم کرد و گفت: گروهی از سایتها واقعا دینی هستند که بر اساس دانش اصیل و بینش واقعی دینی تشکیل شده و با مدیریت و نظارت روحانوین و کارشناسان مذهبیی به دقت اداره می شوند. برخی دیگر از سایتها به ظاهر مذهبی بوده و با نام و القاب مذهبی فعالیت می کنند؛ این گروه در واقع توسط ناتوی فرهنگی حمایت شده و مسیر خاص فکری و علمی را دنبال می کنند، آنها با گسترش شبهات و القائات فکری تلاش می کنند با سؤالاتی خاص جوانان و پیروان تشیع را به گمراهی بکشانند.

دکتر ابهری به گروه سوم از سایتهای فعال در مباحث دینی اشاره کرد و افزود: برخی سایتها به ترویج عرفانهای دروغین و کاذب می پردازند که از شیطان پرستی تا مکاتب عرفانی ظاهری هندی، چینی و سایر عرفانهای معروف به حلقه و... در این گروه هستند که با گسترش روزافرون مواجه بوده و به تبلیغ اهداف خود مشغول هستند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: با توجه به سه محور گفته شده اینک خلأ کامل سایتهای مذهبی احساس می شود که باید با توجه به محتوای آنها شناخته شده و گروه بندی شوند. جوانان نباید به نام دین و مکتب تشیع گفته ها و نوشته های یک سایت را باور کنند بلکه باید ابتدا به مدیریت سایت توجه کنند سپس وقت خود را صرف آن نمایند.

وی با بیان اینکه برخی آمار بیانگر آن است که حدود 650 سایت در زمینه عرفانهای کاذب فعال هستند، افزود: با توجه به وجود بیش از 4 هزار سایت ضد دینی و غیراخلاقی، در مقایسه باید گفت سایتهای دینی بسیار کم بوده و باید به حداقل سه برابر فعلی برسند.

این جامعه شناس تأکید کرد: در حال حاضر مراکزی در حوزه های علمیه مشغول فعالیت در زمینه بررسی و پژوهش در وبلاگها و سایتهای دینی هستند که البته با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند فعالیت گسترده ای ندارند اما برخی افراد که سابقه فعالیت دینی، نویسندگی وعلمی دارند اقدام به ایجاد وبلاگ شخصی نموده و نظر و سلیقه شخصی خود را در تفسیر آیات و روایات نفوذ داده و با توجه به مطالعات محدود خود در صدد القای شبهات دینی هستند.

وی در این زمینه تأکید کرد: البته جوانان و پژوهشگران نباید فریب نام و سوابق آنها را بخورند بلکه به هنگام مراجعه به این سایتها از کارشناسان و مراکز مستقل مذهبی در قم و دیگر شهرها استعلام نموده و سپس به مطالعه اینگونه سایتها بپردازند. چون افرادی مثل ما که دانش زبان عربی و تفسیر را به خوبی نمی دانیم ممکن است در بیان یک کلمه دچار لغزش شده و تعداد زیادی منحرف شوند. لذا تفسیر و تعبیر آیات و روایات تنها باید توسط متخصصان انجام شود و نام و سابقه افراد نباید هیچگونه دخل و تصرفی در اینگونه مسائل داشته باشد.

دکتر ابهری بر ضرورت نظارت مناسب بر محتوای وبلاگهای دینی تأکید کرد و در عین حال گفت: منظور من از نظارت کنترل یا فیلترینگ نیست چون در حال حاضر با توجه به امکانات سایبری در شکستن فیلترها و قفلها اینگونه تلاشها فقط باعث گسترش و معروفیت سایتها و برخی افراد می شود. از آنجایی که ما دانشمند و پژوهشگر در زمینه دینی کم نداریم نباید این کار تبدیل به یک نهاد دولتی شود بلکه نهادهای علمی و تخصصی مذهبی باید با تشکیل گروههای بررسی به مطالعه سایتها و وبلاگهای یاد شده پرداخته و پاسخ شبهات و القائات آنها را به طور مستقیم بدهند.

این آسیب شناس اجتماعی تعداد وبلاگهای دینی فارسی زبان را حدود 5 هزار و 500 وبلاگ اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه استفاده از رایانه در حال همه گیری در کشور است نهادهای متولی تولید دانش و آموزش مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان ملی جوانان، وزارت ارشاد باید نسبت به ایجاد سایتها و وبلاگهای ویژه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به نوجوانان و جوانان اقدام کنند.

وی تأکید کرد: ناتوی فرهنگی اولین هدف خود را در القای شبهات به گروه جوانان قرار داده و به خوبی می داند که نقطه آسیب پذیری کشور ما از ناحیه این گروه سنی است بنابراین نهادهای متولی با تولید محصولات فرهنگی مثل پایان نامه، مقاله، پژوهش و... و انتقال آنها به سایتها و وبلاگها باید ضمن اطلاع رسانی و آموزش، پاسخ شبهات موجود را داده و اجازه ندهند افکار جوانان کشور بازیچه مافیای فرهنگی و ناتو شود.