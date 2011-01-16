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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ساختار نظام آموزشی با سلیقه وزرا تغییر می کند

ساختار نظام آموزشی با سلیقه وزرا تغییر می کند

دبیرکل کانون همبستگی فرهنگیان ایران و استاد دانشگاه تربیت معلم گفت: تمام تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی مدارس از ابتدا تا کنون براساس سلیقه وزرای آموزش و پرورش بوده و هیچکدام استانداردهای لازم را نداشته اند.

علی فائزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من آموزش و پرورش ایران همچون بنای کلنگی می ماند که هر وزیری که مالک آن شد یک نقاشی روی آن کشید و رفت و در زمان خود نیز مورد تشویق معاونان و مدیران خود قرار گرفت.

این استاد دانشگاه تربیت معلم ادامه داد: این ساختمان باید همان ابتدای انقلاب اسلامی تخریب و براساس تعلیم و تربیت اسلامی بنا می شد تا مطابق با فطرت انسان باشد در حالی که هم اکنون اینگونه نیست و آموزش و پرورش ما مطابق با فطرت انسان بنا نشده است و به همین دلیل جذابیتی برای دانش آموزان ندارد و آنها همیشه از مدرسه و کلاس درس فراری هستند.

فائزی با بیان اینکه تغییر بخشی از ساختار نظام آموزشی، موجب پیشرفت کل نظام آموزشی نخواهد شد، گفت: هم اکنون اینگونه است که وزرای آموزش و پرورش بخشی از ساختار را تغییر می دهند و بعد از یک یا دو سال آن را نظاره کرده و سپس عنوان می کنند که این نظام نیز دچار مشکلات متعددی بوده است.

این استاد دانشگاه تربیت معلم افزود: اگر یک موجود زنده دائم از یک ناحیه بدن رشد فیزیکی کند در حالیکه اجزای دیگر ثابت و بدون رشد مانده اند، علاوه بر بد شکلی در ظاهر، دچار مشکلات متعدد جسمی هم می شود. نظام آموزش و پرورش ما نیز هم اکنون بدین شکل است و دائم از یک ناحیه دچار تغییر می شود در حالیکه سایر اجزا ثابت مانده اند.

دبیر کانون همبستگی فرهنگیان ایران هماهنگی در رشد سایر ابعاد تربیتی، اندیشه، جسم و روحی در نظام آموزش و پرورش را لازم و ضروری دانست و گفت: نظام آموزشی کنونی اهداف ما را برآورده نمی سازد و باید تغییر کند اما این تغییرات باید در کل نظام و نه تنها در بخش جزئی انجام شود.

کد مطلب 1230484

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