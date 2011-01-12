خطر انقراض گونه های مرجانی تا 50 سال دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان باغ وحش لندن و پروژه "سدهای مرجایی حاشیه ای" با شناسایی 10 گونه مرجانی در معرض خطر نشان دادند که به ویژه گونه های "مرجانهای بالشتی" که شبیه به مغز هستند و مرجانهای لوله ای نیاز به حفاظت فوری دارند.

به گفته این محققان، تپه های مرجانی حاره ای که بیش از میلیونها سال از تکامل آنها می گذرد بین 30 تا 50 سال آینده منقرض خواهند شد.

نجات این گونه ها می تواند کلید سازگاری آینده سدهای مرجانی با تغییرات آب و هوایی باشد. گونه دیگری که با خطر نابودی مواجه است مرجان دو مرواریدی نام دارد که یک منبع غذایی مطلوب برای لاک پشت های دریایی است.

همچنین مرجان قارچی شکل که حداکثر از 15نوع میگوی رنگی حمایت می کند نیز در معرض انقراض است.

براساس گزارش گاردین، این اکوسیستمهای ماقبل تاریخ از حدود 400 میلیون سال قبل وجود داشته اند و با وجود اینکه تنها 2/0 درصد از بستر اقیانوس را پوشانده اند از یک سوم حیات دریایی محافظت می کنند.