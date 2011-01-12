42 درصد کشاورزان خراسان رضوی بی سواد هستند

محمد سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: 42 درصد کشاورزان و بهره برداران این بخش بی سواد هستند، 43 درصد کم سواد و تنها حدود دو درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: بررسی های این سازمان نشان دهنده عدم تناسب میزان سطح سواد و مهارت فنی نیروی کار با نیازهای این بخش است.

سمیعی یکی از مشکلات بخش کشاورزی این استان را سطح پایین سواد و مهارتها ذکر کرد و ادامه داد: تنها هشت دهم درصد کشاورزان دارای سواد تخصصی این حرفه هستند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که یکی از امور بسیار مهم در توسعه بخش کشاورزی رعایت اصول مهندسی در امر تولید است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عنوان کرد: برای رفع این مشکل دوره های مختلف آموزشی برای فعالان این بخش برگزار می شود.

وی اضافه کرد: از سال 80 تاکنون حدود 26 هزار نفر روز در قالب 180 دوره آموزشی، کلاسهای تخصصی و مهارتی شرکت کرده اند.

سمیعی در عین حال استفاده از تجربه کشاورزان برای توسعه این بخش را مفید ارزیابی کرد.