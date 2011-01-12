پژوهشگران برتر موسسه امام خمینی (ره) تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که شامگاه سه شنبه برگزار شد و با رونمایی از مقتل جامع سیدالشهداء و علم النفس فلسفی همراه بود از محمد فنایی به علت تدوین کتاب نیایش عارفان و ارائه چندین مقاله و سخنرانی، محمد حسین زاده یزدی به علت نوشتن مبانی معرفت شناختی و معرفت دینی و ...، حجت الاسلام علی اکبر فیاضی به علت تدوین کتاب علم النفس فلسفی و حجت الاسلام مهدی پیشوایی ناظر مقتل جامع سیدالشهداء به علت تلاش در تدوین این اثر به عنوان پژوهشگران برتر تقدیر شد.



همچنین از حجج اسلام ابوالقاسم بشیری، احمد طاهری نیا، سیدمحمود نبویان و امیر خواص به عنوان پژوهشگر ممتاز تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از مولفان برتر این موسسه از جمله حجت الاسلام محسن رنجبر، غلامحسین محرمی، محمدقاسم احمدی و سیدعلی حسین پور به دلیل همکاری در تدوین مقتل سیدالشهداء تقدیر شد.



تقدیر از آیت الله مصباح یزدی به علت چاپ بیش از ده باره برخی از اثار ایشان از دیگر برنامه های مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه امام خمینی بود.



در این مراسم همچنین از اسماعیل کریمی ساروقی، فرزند کربلایی کاظم ساروقی به علت چاپ بیش از 10 باره کتاب حافظ شدن کربلایی کاظم و از حجت الاسلام احمدحسین شریفی به علت تدوین چندی کتاب و مقاله تقدیر و تجلیل شد.