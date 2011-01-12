به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمساز گفت: این فیلم به معرفی و بررسی منشور کورش می‌پردازد. زمانی که پیشنهاد دادند برای جشنواره کیش فیلم بسازم به خاطر زمان کوتاه فیلم‌ها این موضوع برایم جذاب بود، من سراغ موضوع ایران­شناسی رفتم و دیدم مجموعه گسترده و مشابه‌ای از این مسائل در حوزه داستانی تولید شده است.

وی ادامه داد: فیلم گزارشی است از فتح بابل به دست ارتش هخامنشی در زمان کورش بزرگ و این به صورت نوشته‌ای در قالب استوانه یا منشور درآمده و اینکه درکجا نگهداری می­شود و در حال حاضر برای مدتی در موزه ایران‌شناسی کشورمان است و این فیلم هم به صورت گزارشی و خبری به این موضوع می‌پردازد.

مظاهری‌پور با اشاره به فیلم دومش با عنوان "شوش دانیال" خاطر نشان کرد: این فیلم به طور فشرده به حضور باستان‌شناسان فرانسوی درزمان قاجار واگذاری امتیاز حفاری درایران به قیمت 10 هزارتومان به فرانسه در زمان مظفرالدین شاه و ... می‌پردازد.

این کارگردان جوان گفت: میراث فرهنگی از موضوعاتی است که فیلم مستند می­تواند به صورت جدی به آن بپردازد. فیلم و سینما در یادآوری تاریخ وهویت ایرانی، آموزش فرهنگی و بسترسازی برای روابط بین کشورها و تمدن‌ها، بالابردن دانش مردم و آگاهی دادن به مردم نقش بسزایی دارد. هرگونه غفلت منجر به حذف فرهنگ و هویت و در نهایت خودباختگی فرهنگی می­شود. سینمای مستند به عنوان یک واحد آموزش دهنده غیرمستقیم نقش عمده‌ای در سینمای ایران دارد.

مظاهری­پور اضافه کرد: فیلم­هایی که در جشنواره کیش حضور پیدا می‌کنند در راستای کارهای دیگرم است. تنها تفاوتش زمان کوتاهشان است و به نظر خودم تنوع در آثار فرهنگی جذاب است. استمرار جشنواره‌های خیلی مهم است. این جشنواره باید دارای یک دبیرخانه دائمی باشد، در سیاست­های کلی اش تغییر ندهد، نگاهها سلیقه­‌ای به آن نباشد و استمرارش موجب سرپا بودنش باشد.

26 قسمت مستند برای شبکه چهار سیما با موضوعاتی چون ابنیه تاریخی در کل کشور، محیط زیست و خشک شدن دریاچه ارومیه، وارثان کیومرث با موضوع تاریخ متالوژی درایران باستان، داستان چند هزارساله یک شهرو بررسی کاوش­های باستانی شهرسوخته، مجموعه آب درایران با بررسی منابع ابی ایران وارتباط آن با خشکسالی ورکود اقتصادی، تولید برق با موضوع تولید ونیازها، زلزله بم، سعدی شاعر مصلح درخصوص آراء و اندیشه­های او، مینیاتورهای شاه طهماسبی در ارتباط با یکی ازنسخه­های نفیس شاهنامه و نوشته­ها و نقاشی­های مینیاتور شاهنامه از جمله آثاری هستند که در کارنامه فیلمسازی پژمان مظاهری­پور دیده می‌شود.