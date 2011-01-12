به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمساز گفت: این فیلم به معرفی و بررسی منشور کورش میپردازد. زمانی که پیشنهاد دادند برای جشنواره کیش فیلم بسازم به خاطر زمان کوتاه فیلمها این موضوع برایم جذاب بود، من سراغ موضوع ایرانشناسی رفتم و دیدم مجموعه گسترده و مشابهای از این مسائل در حوزه داستانی تولید شده است.
وی ادامه داد: فیلم گزارشی است از فتح بابل به دست ارتش هخامنشی در زمان کورش بزرگ و این به صورت نوشتهای در قالب استوانه یا منشور درآمده و اینکه درکجا نگهداری میشود و در حال حاضر برای مدتی در موزه ایرانشناسی کشورمان است و این فیلم هم به صورت گزارشی و خبری به این موضوع میپردازد.
مظاهریپور با اشاره به فیلم دومش با عنوان "شوش دانیال" خاطر نشان کرد: این فیلم به طور فشرده به حضور باستانشناسان فرانسوی درزمان قاجار واگذاری امتیاز حفاری درایران به قیمت 10 هزارتومان به فرانسه در زمان مظفرالدین شاه و ... میپردازد.
این کارگردان جوان گفت: میراث فرهنگی از موضوعاتی است که فیلم مستند میتواند به صورت جدی به آن بپردازد. فیلم و سینما در یادآوری تاریخ وهویت ایرانی، آموزش فرهنگی و بسترسازی برای روابط بین کشورها و تمدنها، بالابردن دانش مردم و آگاهی دادن به مردم نقش بسزایی دارد. هرگونه غفلت منجر به حذف فرهنگ و هویت و در نهایت خودباختگی فرهنگی میشود. سینمای مستند به عنوان یک واحد آموزش دهنده غیرمستقیم نقش عمدهای در سینمای ایران دارد.
مظاهریپور اضافه کرد: فیلمهایی که در جشنواره کیش حضور پیدا میکنند در راستای کارهای دیگرم است. تنها تفاوتش زمان کوتاهشان است و به نظر خودم تنوع در آثار فرهنگی جذاب است. استمرار جشنوارههای خیلی مهم است. این جشنواره باید دارای یک دبیرخانه دائمی باشد، در سیاستهای کلی اش تغییر ندهد، نگاهها سلیقهای به آن نباشد و استمرارش موجب سرپا بودنش باشد.
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