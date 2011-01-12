هوشمند هنرکار درباره اصلاحات انجام شده در آئین‌نامه درجه‌بندی بازیگران تئاتر یا قرارداد تیپ به خبرنگار مهر گفت: انتقاداتی از طرف برخی دوستان و بازیگران مطرح شده بود که باید به کیفیت بازی‌ها در آئین‌نامه توجه شود. در این راستا ما دو بند اساسی را به آئین‌نامه درجه‌‌بندی هنری بازیگران تئاتر اضافه کردیم که مورد قبول آقای حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی قرار گرفت.



عضو هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره دو بند اضافه شده به آئین‌نامه توضیح داد: مضمون بند اول این است که اگر بازیگری نقشی ویژه ایفا کند ارزیابی این بازی دو درجه بالاتر از درجه خود بازیگر تعیین می‌شود. بند دوم اضافه شده هم باعث می‌شود که بازیگر به ازای هر چهار کار اجرایی افزون بر نیاز گروه‌های تعیین شده در آئین‌نامه یک سال به سنوات کاری‌اش افزوده شود.



نماینده خانه تئاتر در شورای حمایت معاونت هنری درباره رعایت شدن قرارداد تیپ در این شورا و شیوه‌نامه آن یادآور شد: آقای مسافر آستانه مدیر کل هنرهای نمایشی در جلسه‌ای با انجمن بازیگران خانه تئاتر اعلام کرد که سعی می‌شود در شورای حمایت و شیوه‌نامه آن به مبلغ قرارداد تیپ لطمه‌ای وارد نشود.