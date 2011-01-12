تغییر اجباری دین نقض آزادی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین مظفری شامگاه سه شنبه در کنفرانس بین‌المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد خاطرنشان کرد: آزادی تغییر دین از نظر ما یک مفهوم متفاوت است و باید میان پروسه تغییر دین با پروژه تغییر دین، تفاوت قایل شویم



وی با بیان اینکه اگر کسانی آزادی فرد را نقض کنند آزادی دینی هم نقض خواهد شد، اظهار داشت: آزادی دینی باید از صمیم قلب توسط افراد پذیرفته شود و اگر از روی اضطرار و اجبار تغییر دین صورت گیرد، نقض آزادی دین است.



مظفری تصریح کرد: مردم در برخی کشورهای اشغال شده مانند عراق و افغانستان، در شرایط اضطرار قرار دارند و ممکن است برای رهایی از این شرایط، وادار به تغییر دین خود شوند و یا در برخی کشورهای غربی برخی افراد حتی برای رفع مشکل ویزای خود، با شرایطی از این قبیل مواجه خواهند شد.



رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: گاهی برخی به این مهاجران مسلمان پیشنهاد می کنند که اگر به دین مسیحیت گرایش پیدا کنند مشکل آنها را برطرف می‌کنند و برخی از این افراد از ما سئوال می‌کردند، آیا جایز است برای اینکه مشکل ما برطرف شود تظاهر به مسیحی شدن داشته باشیم و یا به دروغ خود را مسیحی معرفی کنیم.



مظفری تصریح کرد: کرامت ذاتی انسان تنها در سایه دین معنی پیدا می‌کند و در بحث حقوق بشر، باید بین مفهوم ارزشی و مفاهیم حقوق بشر تفکیک قائل شویم.