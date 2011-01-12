آداب و شرایط زیارت/ برای تماس با ضریح نباید به دیگران صدمه زد

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فلسفه زیارت اظهار داشت: زیارت شخصیتهای برجسته از جهات مختلف برای شخص زیارت کننده تأثیر دارد. یک جهت عمومی آن یادآوری زندگی آن شخصیت برجسته است که در رفتارهای شخص زائر تأثیرگذار گذاشته و می تواند برای الگو گرفتن از آن شخصیت در زندگی انسان مؤثر باشد.

وی افزود: جهت دیگر که به زیارت معصومین اختصاص دارد و ما بیشتر به آن توجه می کنیم این است که معتقدیم بنابر آنچه در قرآن هم آمده انبیا و اولیا زنده هستند و آنچه به آنها گفته می شود را می شنوند. وقتی خداوند کسانی که به آنها نعمت داده اند می شمارد انبیا و صدیقین را بالاتر از شهدا ذکر می کند. بنابراین اگر گفته می شود شهدا نزد پروردگارشان روزی می گیرند، انبیا و صدیقین به طریق والاتری نزد پروردگارشان روزی می گیرند.

آداب زیارت

آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به اینکه در زیارت ارتباط معنایی با شخصیت معصوم ایجاد می کنیم، زمینه ای برای ارتقای معنوی، اصلاح روحی، برآورده شدن حاجات ما است در رابطه با آداب زیارت اظهار داشت: مهمترین ادب زیارت توجه به شخص مورد زیارت، توجه به جایگاه و شخصیت است. اگر به زیارت علی بن موسی الرضا(ع) مشرف می شویم توجه کنیم که باید بدانیم با شخصیتی سخن می گوییم که زنده است، سخن ما را می شنود .

رئیس مؤسسه رواق حکمت یادآور شد: اگر وجود مادی وی کنار ما بود و ما را می دید چه رفتاری داشتیم. اگر به این مسئله باور پیدا کنیم رفتار ما هنگام زیارت رفتار خاصی خواهد بود. اگر به وجود مادی علی بن موسی الرضا(ع) درکنار ما هنگام سخن گفتن و مطرح کردن درخواست خود توجه کنیم، مسئله ای را که شأنیت ندارد از وی تقاضا نمی کردیم.



وی با تأکید بر اینکه اگر این حال وهوا در زائر ایجاد شود، نوعی ارتقا و ارتباط معنوی پیدا می کند گفت: زیارت با توجه ویژه می تواند شخص را متحول کند، به درک جایگاه فرد منتهی شود و انسان توجهی پیدا کند به گناهان و نقصهایی که در خود وجود دارد و به رحمتها و فضیلتهایی که برای وی تحقق یافته عنایت کند. اینکه آیا من که درحال حاضر علی بن موسی الرضا(ع) را زیارت می کنم این لیاقت را دارم که در این مکان قرار گیرم و با چنین شخصیت پاک و برجسته ای صحبت کنم . خداوند وقتی این نعمت ویژه را به من داده باید قدردان آن باشم و شکر آن تجدید نظر در رفتار من است. در این شرایط است که تأثیر زیارت ماندگار است.

پیشینه زیارتنامه

آیت الله هادوی تهرانی در رابطه با پیشینه زیارتنامه ها تصریح کرد: اگر به تاریخ صدر اسلام بازگردیم متوجه می شویم که از زمان پیامبر(ص) در روایات نبوی تأکید شده که شما هرکجا هستید به من سلام دهید، من جواب سلام شما را خواهم داد، به زیارت من بیایید و اگر به من سلام دهید جواب می دهم چه زنده باشم و چه نباشم.

وی اضافه کرد: در روایات ما آمده اگر روزگاری مدینه خلوت شد، زیارت کم شد بر حاکم اسلامی واجب است مبلغی را از بیت المال هزینه و عده ای را برای زیارت پیامبر اعزام کند. در این زیارتها مسئله سلام و یادآوری جایگاه، شخصیت و خدمات آن بزرگواران مطرح شده است.

دکتر هادوی تهرانی تأکید کرد: متون زیارتنامه ها متفاوت است، برخی از این متون منسوب به معصومین است و سندهای معتبری دارد. مثل زیارت امین الله که جزء زیارت جامعه است و می توان برای همه معصومین خواند. برخی زیارتنامه ها ممکن است به این مقدار سندیت نداشته باشد و برخی دیگر مفادی است که برخی علما ارائه کرده اند اما این مفاد طبق روایات قابل قبول آماده شده که این زیارتها نیز معتبر تلقی می شوند.

وی گفت: زیارت الزاما دربرگیرنده قرائت زیارتنامه خاصی نیست. اگر کسی می تواند بخواند، معنای آن را درک می کند بهتر است زیارتنامه را بخواند اما اگر مفاهیم آن را متوجه نمی شود اگر با زبان خود با معصوم گفتگو کنیم، عرض ادب، زحمات وی را برای خود بازگو کنیم و بعد خواسته های خود را عرضه کنیم نیز زیارت را انجام داده ایم.

اساس زیارت ارتباط معنوی است

رئیس مؤسسه رواق حکمت اظهار داشت: نکته دیگری که برخی هنگام مشرف شدن به اماکن زیارتی فکر می کنند زیارت به معنای تماس فیزیکی است و احیانا در این میان به برخی صدمه می زنند که خود را به ضریح برسانند و عده ای دیگر ابراز نگرانی می کنند که از آنجا که نتوانسته اند به ضریح برسند زیارت آنها از بین رفته است، در صورتی که چنین نیست. اصلا لازم نیست کسی با ضریح تماس داشته باشد زیارت ارتباط روحی با هویت و شخصیت معصوم است. گاهی که این مستلزم اذیت دیگران باشد جایز نیست اگر موجب تماس با نامحرم باشد حرام است. اگر از دور عرض ادب کرده و توجه کنیم زیارت تحقق یافته است.

وی تأکید کرد: در روایات ما مکرر آمده است که امام حسین(ع) را زیارت کنید. توصیه شده برخی زیارتنامه ها چون زیارت امام زمان را به عنوان عرض ادب هر روز بخوانیم، چرا که این بزرگان حضور معنوی دارند، هرچند در مکانی که دفن شده اند ارتباط بیشتری می توان با وجود معنوی آنها برقرار کرد اما وجود معنوی روح آنها در همه جا حاضر است.