قطعات هواپیمای سانحه دیده ارومیه انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدجواد محمودی صبح چهارشنبه در نشست خبری افزود: برای انتقال قطعات هواپیمای آسیب دیده در ارومیه، تیم های فنی لاشه هواپیما را به قطعات کوچکتر و قابل انتقال تقسیم کردند.

وی همچنین از پایان عملیات تکمیلی امداد نجات سانحه ای سقوط هواپیمای بویینگ 727 در ارومیه خبر داد و یادآور شد: در مرحله آخر تکمیل عملیات امداد و نجات، شامگاه دیروز پیکر یک مسافر زن که پیش از آن مفقودی اعلام شده بود از زیر بال هواپیما خارج شد.

محمودی با بیان اینکه با پیدا شدن پیکر آخرین فوتی که نسیبه علیزاده نام دارد تعداد جان باختگان به 78 نفر رسید بیان داشت: با پیدا شدن آخرین سانحه دیده رویداد سقوط هواپیما، تعداد مسافران با آمار اعلامی شرکت هواپیمایی تطبیق یافت.

هواپیمای بویینگ 727 مسیر تهران - ارومیه، ساعت 19 و 40 دقیقه روز یکشنبه در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد که بر اثر این حادثه 78 نفر جان باختند و 27 نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام مسوولان خدمات درمانی آذربایجان غربی وضعیت عمومی مجروحان سانحه هوایی ارومیه که در بیمارستان های امام خمینی (ره)، عارفیان، امام رضا (ع) و ارتش بستری هستند رضایت بخش است.