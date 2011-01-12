تلفن 124 همدان 1600 مرتبه به صدا درآمد

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مصرف کنندگان باید برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی، قیمت واقعی کالا و خدمات را از شماره تلفن 124 جویا شوند، گفت: در این مدت از بین گزارش‌های مردم همدان که از طریق تلفن 124 اعلام شد، 907 مورد به عنوان غیر متخلف و 756 نیز به عنوان متخلف شناخته شدند.

فرشچی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مردم می توانند قیمت های مبهم یا مشکوک کالا و خدمات را از همین شماره تلفن جویا شود، اظهار داشت: ستاد خبری شماره تلفن 124 سامانه ای برای مشارکت مردمی و نظارت همگانی در قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرگانی آماده دریافت گزارش‌ مردمی در ارتباط با تخلفات احتمالی واحدهای صنفی است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر شرایط بازار همدان در آرامش خوبی قرار دارد و امید است که با تداوم همکاری خوب واحدهای صنفی استان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از این پس نیز شاهد چنین وضعیتی باشیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان از انجام 12 هزار و 164 مورد بازرسی از بازار همدان در 20 روز اخیر خبر داد و با بیان اینکه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل یک هزار و 399 مورد پرونده تخلف شده است، گفت: پرونده‌های متخلف نیز به تعزیرات حکومتی استان همدان ارجاع شده اند.

وی ارزش پرونده‌های نشکیل شده را 22 میلیارد و 668 میلیون و 186 هزار ریال عنوان کرد و با بیان اینکه از این میزان، رای 955 پرونده صادر شده است، گفت: در این مدت گزارش‌های واصله از سوی ناظران افتخاری سازمان بازرگانی استان همدان 150 مورد بوده است.