حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه بازار سرمایه کشور، گفت: در حال حاضر بازار سرمایه کشور بر اساس یک قانون مترقی حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار پیشرفت هر بازاری را نیازمند یک قانون مناسب دانست و تصریح کرد: این قانون در توسعه و پیشرفت بازار بسیار مهم است و یکسری امکانات جدید را در اختیار بازار سرمایه کشور قرار می دهد.

وی با اشاره به قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید، اظهارداشت: در حال حاضر بر روی اوراق آتی سهام یا ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه اقدامات زیادی صورت گرفته است.

قالیباف اصل تصریح کرد: در حال حاضر موسسات تامین سرمایه در حال کار کردن بر روی ابزارهای جدید هستند که هر یک فرصت مناسبی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور ایجاد می کند.

وی یکی دیگر از اقدامات را نهادسازی عنوان و بیان کرد: غیر از موسسات تامین سرمایه، صندوقهای سرمایه گذاری که بالغ بر 50 صندوق هستند در بورس فعالیت می کنند.

این مقام مسئول در بورس با بیان اینکه صندوقها بر مدیریت حرفه ای در بازار سرمایه کمک می کنند، به افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند توصیه کرد که از طریق واحدهای سرمایه گذاری و صندوقهای تشکیل شده در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در این زمینه باعث می شود که افراد تک سهم خریداری نکنند، زیرا این حالت باعث افزایش ریسک شده و امکان اشتباه سرمایه گذاری را بالا می برد.

قالیباف اصل با تاکید بر خریداری سبد سهام توسط سرمایه گذاران در بورس عنوان کرد: وقتی سبد سهام خریداری می شود، مدیریت حرفه ای بر روی این سبد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه کشور از لحاظ ابزار، نهادها و قانون در جایگاه متفاوتی قرار دارد، گفت: بازار سرمایه کشور نسبت به 5 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و در حال حاضر فرصتهای مناسبی در بازار سرمایه وجود دارد.