یک استثنا برای یک کنکور/ برگزاری کنکورارشد مجازی جداگانه دردانشگاه تهران

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون مجازی آموزشهای الکترونیکی (مجازی) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران گفت: در راستای توسعه و تقویت فضای مجازی، دانشگاه تهران در تعدادی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی (مجازی) سال تحصیلی 90-89 (نیمسال دوم) آزمون به عمل می آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری این آزمون توسط دانشگاه با برگزاری آزمون سراسری توسط سازمان سنجش که از امسال برای رشته های مجازی مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود مغایرت ندارد افزود: با آنکه سازمان سنجش آزمونهای مجازی را سراسری برگزار می کند اما بر اساس مجوزی که دانشگاه تهران از وزارت علوم برای جذب دانشجو در نیمسال دوم کسب کرده است این آزمون بار دیگر به صورت جداگانه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه تهران از سال آینده به شیوه سازمان سنجش عمل می کند در ارتباط با علت این امر اظهار داشت: دانشگاه تهران از سال 88 در این زمینه دانشجو نگرفت چون احتیاج به بازنگری درونی در ارزیابی از دوره های مجازی و ساماندهی در تدوین ضوابط و آیین نامه های داخلی داشت.



معاون آموزشی دانشگاه تهران با اعلام اینکه در این زمینه توانستیم بسترها را مهیا و با کیفیت تر کنیم گفت: در این مدت دچار یک فاصله دوساله شدیم و دانشجو نگرفتیم تا زمینه ها را قدری مهیاتر و با کیفیت تر کنیم، در همین راستا نیاز به تغییر در ساختار دانشگاه احساس می شد.

قمصری با اعلام اینکه زمان برگزاری این آزمون هفته آینده مشخص می شود خاطرنشان کرد: برخی امکانات که در این زمینه وجود داشت بلا استفاده مانده بود که با این اقدامات و مجوز وزارت علوم که 6 دی ماه جاری صادر شد در تعدادی از رشته های کارشناسی ارشد دوره های آموزش الکترونیکی (مجازی) دانشجو جذب می کنیم.

به گزارش مهر، ابوالفضل حسنی - مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی پیش از این درباره برگزاری آزمون متمرکز برای رشته های مجازی دوره کارشناسی ارشد گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته هر دانشگاه بر اساس شرایط خود اقدام به گرفتن آزمون و پذیرش دانشجو در رشته های مجازی می کرد و از این طریق ناهماهنگی هایی به وجود می آمد از سال جاری تصمیم گرفتیم همزمان با کنکور سراسری کارشناسی ارشد، آزمونی را به صورت سراسری برای رشته های مجازی دانشگاهها برگزار کنیم.