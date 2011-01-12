به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده شامگاه سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مسکن و شهر سازی استان قم که با حضور معاون تلفیق برنامه و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، بیان داشت: سه هزار و ۹۳۷ واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری در قم آماده بهره‌برداری خواهد بود و تمام برنامه‌های سال ۸۹ تا پایان شهریور ماه سال ۹۰ تکمیل و به پایان خواهد رسید و همچنین هفت باب مسجد و پنج باب مدرسه نیز در سال ۹۰ در کنار این واحدها به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی در خصوص ساخت و ساز مسکن مهر در استان قم اظهار داشت: مسکن مهر محصول کار جمعی، همدلی و فکر جمعی می‌باشد و عزیزان انبوه ساز، شهرداری و تمام عوامل و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این امر دست به دست هم دادند و با تلاش و کوشش کاری کردند که هم اکنون مسکن مهر قم در کشور حرفی برای گفتن دارد و امروزه ساخت و ساز مسکن مهر در مقایسه با دیگر شهرهای کشور پیشرفت چشمگیری داشته است.



معاون عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه سهمیه ساخت مسکن مهر در استان قم در سال جاری ۲۱ هزار و ۵۰۰ مسکن بوده است که ۱۸ هزار واحد آن در داخل شهر قم و سه هزار و ۵۰۰ واحد آن نیز در شهرهای زیر ۲۵ هزار جمعیت بوده است، ‌بیان داشت: در حال حاضر ۳۱ هزار واحد مسکن مهر در استان قم ساخته شده است که از آن ظرفیت تعیین شده نیز بیشتر ساخت و ساز داشته‌ایم و جلو‌تر هستیم.



غلامزاده اظهار داشت: از ۳۱ هزار واحد مسکونی، ۱۷ هزار واحد آن در حال احداث ستون و سقف، هشت هزار واحد آن نیز در مرحله سفت کاری، پنچ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد که یک هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در حضور احمدی‌نژاد و همچنین دو هزار ۳۰۴ واحد نیز در سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم افتتاح شد.



وی خاطرنشان کرد: مسئولیت و خدمت به مردم زمان کوتاهی دارد و باید قدر این فرصت را دانست.



معاون استاندار قم اظهار داشت: در نظام و فرهنگ دینی ما عبادت فقط نماز، خمس و زکات دادن نیست بلکه خدمت به بندگان خدا نیز از عبادات بزرگ محسوب می‌شود که امیدوارم خداوند توفیق خدمتگزاری به مردم شریف قم را به ما بدهد.



غلامزاده اضافه کرد: برای ما مسئولین توفیق مضاعف است که در خدمت مردم شریف قم باشیم، مردمی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی حضور خودشان در دفاع از انقلاب اسلامی نشان دادند و نمونه‌های آن می‌توان به حضور مردم قم در ۱۹ دی ماه سال جاری در دیدار با مقم معظم رهبری اشاره کرد.



وی بیان داشت: در زمان گذشته در دوران شاهنشاهی اقدام مردم قهرمان قم نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی بشمار می‌رود و به نوعی جهشی در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین شروع چهره شهیدان شاخص بود.