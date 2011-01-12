فعالیتهای فوتبالی دانش آموزان همدانی هدفمند می شود

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: هیئت فوتبال استان همدان و اداره کل آموزش و پرورش در راستای اهداف طرح آسیا ویژن و در راستای توسعه همه جانبه ورزش فوتبال و نهادینه کردن این ورزش در بین دانش آموزان تفاهم نامه ای را امضا کردند.

وی با بیان اینکه این اقدام یکی از دستاورد های خدمت رسانی به جوانان و مردم استان همدان است تا گامی موثر برای آینده ورزش استان و تعلیم و تربیت بیشتر در ابعاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان برداشته شود، خاطر نشان کرد: از دیدگاه تمام کارشناسان ورزش در استان همدان و کشور تعامل دو سویه بین آموزش و پرورش و هیئت های ورزشی و فدراسیون ها یکی از راه های ارتقا و تعالی ورزش است.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با اشاره به اینکه این موضوع همواره یکی از اهداف کلان در برنامه های آسیا ویژن بوده است، افزود: با به امضا رسیدن این تفاهم نامه می توان نوید روزهای طلایی فوتبال استان همدان را در سالهای آینده به ورزش دوستان و اهالی ورزش به خصوص جامعه فوتبال استان داد.

وی ابراز امیدوراری کرد که با حمایت مسئولان ارشد استان و تلاش همه فعالان در عرصه ورزش فوتبال و اجرای موفق این تفاهم نامه، در کنار موفقیت و توسعه ورزش فوتبال در استان همدان، این امر را در سراسر کشور نهادینه شود.

صوفی ادامه داد: در این تفاهم نامه که به امضای دو طرف رسیده، این دو نهاد باید تمامی سعی و تلاش خود را با استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن با برنامه ریزی دقیق در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به توسعه هدفمند ورزش فوتبال در بین دانش آموزان انجام دهند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان گفت: آموزش داوری، برگزاری مسابقات به خصوص در رده های سنی نونهالان و نوجوانان و استعدادیابی پسران و دختران دانش آموز و آموزش مربیان تربیت بدنی مدارس در رده های مختلف هدف اصلی امضا این تفاهم نامه است.