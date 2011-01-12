پرداخت ودیعه مسکن 5 میلیونی به دانشجویان متاهل/ میزان وام مسکن مجردها

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور در سال تحصیلی 90 - 89 می توانند از وام مسکن ماهانه و ودیعه های مسکن که برای دانشجویان مجرد و متاهل متفاوت است، استفاده کنند.

دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت و از کار افتادگی همسر و متارکه، فرزندان شان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن متاهلی بهره مند شوند مدت پرداخت 12 ماه در سال است.

میزان وام مسکن در هر ماه

دانشجویان مجرد ماهانه حداکثر 500.000 ریال دانشجویان متاهل مرد همسر شاغل نیست تهران : 1.500.000 ریال

5 شهر بزرگ: 1.200.000 ریال

سایر شهرها: 1.000.000 ریال دانشجویان متاهل مرد

(درصورت عدم دریافت حق تاهل) همسر دانشجو یا شاغل باشد ماهانه حداکثر 500.000 ریال دانشجویان متاهل زن سکونت مجردی ماهانه حداکثر 500.000 ریال سکونت متاهلی تهران : 1.500.000 ریال

5 شهر بزرگ: 1.200.000 ریال

سایر شهرها: 1.000.000 ریال

پنج شهر بزرگی که دانشجویان می توانند از ودیعه مسکن بیشتری در آن استفاده کنند شامل مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز است.

ودیعه مسکن مجردی

شهر/میزان وام تهران حداکثر 20.000.000 ریال شهر/میزان وام 5 شهر بزرگ حداکثر15.000.000 ریال شهر/میزان وام سایر شهرها حداکثر 10.000.000 ریال

ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل که در دوره های روزانه دانشگاه ها شاغل به تحصیل هستند، در مقابل اجاره نامه رسمی پرداخت می شود و باید در پایان تحصیل در همان مقطع به طور یکجا به صندوق رفاه تادیه شود.

ودیعه مسکن متاهلی

شهر مقطع تحصیلی مبلغ ودیعه تهران تحصیلات تکمیلی 50.000.000 ریال کاردانی و کارشناسی 33.000.000 ریال 5 شهر بزرگ تحصیلات تکمیلی 40.000.000 ریال کاردانی و کارشناسی 25.000.000 ریال سایر شهرها تحصیلات تکمیلی 30.000.000 ریال کاردانی و کارشناسی 20.000.000 ریال

ودیعه مسکن مجردی به دانشجویانی تعلق می گیرد که خوابگاه ملکی به آنان اختصاص نیافته و در ساختمانی که دانشگاه اجاره می کند، اسکان می یابند. این ودیعه به حساب دانشگاه بابت پرداخت ودیعه ساختمان استیجاری واریز می شود و در سیستم اتوماسیون صندوق دانشجو به صورت بدهکار ثبت می شود و در پایان تحصیل دانشجو از سوی دانشگاه به نام دانشجو به حساب درآمد اختصاصی واریز می شود.