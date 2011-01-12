پرداخت ودیعه مسکن 5 میلیونی به دانشجویان متاهل/ میزان وام مسکن مجردها

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور در سال تحصیلی 90 - 89 می توانند از وام مسکن ماهانه و ودیعه های مسکن که برای دانشجویان مجرد و متاهل متفاوت است، استفاده کنند.
دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت و از کار افتادگی همسر و متارکه، فرزندان شان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن متاهلی بهره مند شوند مدت پرداخت 12 ماه در سال است.
میزان وام مسکن در هر ماه
|دانشجویان مجرد
|ماهانه حداکثر 500.000 ریال
|دانشجویان متاهل مرد
|همسر شاغل نیست
|
تهران : 1.500.000 ریال
|
دانشجویان متاهل مرد
|همسر دانشجو یا شاغل باشد
|ماهانه حداکثر 500.000 ریال
|دانشجویان متاهل زن
|سکونت مجردی
|ماهانه حداکثر 500.000 ریال
|سکونت متاهلی
|
تهران : 1.500.000 ریال
پنج شهر بزرگی که دانشجویان می توانند از ودیعه مسکن بیشتری در آن استفاده کنند شامل مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز است.
ودیعه مسکن مجردی
|شهر/میزان وام
|تهران
|حداکثر 20.000.000 ریال
|شهر/میزان وام
|5 شهر بزرگ
|حداکثر15.000.000 ریال
|شهر/میزان وام
|سایر شهرها
|حداکثر 10.000.000 ریال
ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل که در دوره های روزانه دانشگاه ها شاغل به تحصیل هستند، در مقابل اجاره نامه رسمی پرداخت می شود و باید در پایان تحصیل در همان مقطع به طور یکجا به صندوق رفاه تادیه شود.
ودیعه مسکن متاهلی
|شهر
|مقطع تحصیلی
|مبلغ ودیعه
|تهران
|تحصیلات تکمیلی
|50.000.000 ریال
|کاردانی و کارشناسی
|33.000.000 ریال
|5 شهر بزرگ
|تحصیلات تکمیلی
|40.000.000 ریال
|کاردانی و کارشناسی
|25.000.000 ریال
|سایر شهرها
|تحصیلات تکمیلی
|30.000.000 ریال
|کاردانی و کارشناسی
|20.000.000 ریال
ودیعه مسکن مجردی به دانشجویانی تعلق می گیرد که خوابگاه ملکی به آنان اختصاص نیافته و در ساختمانی که دانشگاه اجاره می کند، اسکان می یابند. این ودیعه به حساب دانشگاه بابت پرداخت ودیعه ساختمان استیجاری واریز می شود و در سیستم اتوماسیون صندوق دانشجو به صورت بدهکار ثبت می شود و در پایان تحصیل دانشجو از سوی دانشگاه به نام دانشجو به حساب درآمد اختصاصی واریز می شود.
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