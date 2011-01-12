"دلاور مرد سیستان" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "دلاور مرد سیستان" که به خاطرات شهید شهید میرقاسم میر حسینی از فرماندهان دفاع مقدس می پردازد، بیست و دومین کتاب از مجموعه "قصه فرماندهان" است که توسط سارا عرفانی تدوین شده است.

سارا عرفانی درباره این کتاب گفت: نگارش کتابی درباره خاطرات شهید میرقاسم میرحسینی از سوی دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری پیشنهاد شد. این خاطرات که قبلا جمع آوری شده بود در اختیار من قرار گرفت. من هم با استفاده از همین خاطرات کتاب "دلاورمرد سیستان" را نوشتم.

وی ادامه داد: این کتاب در 10 داستان مستقل از کودکی تا زمان شهادت ایشان است و من سعی کردم خاطراتی را که قابلیت داستان شدن دارند انتخاب کنم و این خاطرات را به شکل داستان به نگارش درآورم.

نویسنده "لبخند مسیح" درباره سبک نوشتن کتاب گفت: تا جای ممکن سعی کردم داستان شکل تاریخی و واقعی بودن خود را حفظ کند و صرفا تخیلی نباشد.فقط این خاطرات را به شکل داستان بازنویسی کردم.

عرفانی با بیان اینکه کار نگارش کتاب را در مدت دو ماه انجام داده است، از کتاب نگین هامون، پرنده و تانک به عنوان منابعی که خاطرات شهید میرحسینی در آنها وجود داشته و مورد استفاده نویسنده در نگارش کتاب "دلاور سیستان" قرار گرفته است، نام برد.

چاپ دوم کتاب "دلاور مرد سیستان" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری بوده که در 88 صفحه و شمارگان 2 هزار و 500 نسخه با قیمت هزار تومان منتشر شده است.

تاکنون دو کتاب "لبخند مسیح" و"پروانه‌ای که سوخت" از سارا عرفانی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.



