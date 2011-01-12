بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ 727 سقوط کرده در ارومیه آغاز شد

احمد مجیدی امروز چهارشنبه در گفتگو با مهر گفت: در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شد.

وی افزود: بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما ظرف مدت دو هفته انجام خواهد شد. در همین حال، کارگروه‌های دیگر بررسی سانحه در بخشهای دیگر هم به موازات انجام این کار بررسی‌های خود را آغاز کرده‌اند.

معاون مدیریت بحران وزارت راه و ترابری در پاسخ به این پرسش که دلیل واقعی سقوط هواپیمای بوئینگ 727 چه زمانی اعلام می‌شود، اظهارداشت: اعلام این دلایل بیش از 6 ماه طول می‌کشد، ضمن اینکه تاکنون سابقه نداشته است که در اینران اعلام دلایل سقوط کمتر از این مدت طول کشیده باشد.

یکشنبه شب گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در نزدیکی شهر ارومیه دچار سانحه شد و در پی آن، 78 نفر از مسافران و کروی پروازی این هواپیما کشته شدند.

آیا کارشناسان شرکت هواپیماسازی بوئینگ درخواستی برای بررسی این سانحه و حضور در ایران داشته‌اند؟ پرسش دیگر مهر از مجیدی بود که وی پاسخ داد: تاکنون این شرکت درخواستی در این باره نداشته است.

به گزارش مهر، کارشناسان شرکت هواپیماسازی توپولف برای بررسی هواپیمای توپولف سقوط کرده در اطراف قزوین که در گذشته اتفاق افتاد، به ایران آمده بودند.