به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دورههای آموزشی دفتر شعر جوان از عصر امروز چهارشنبه 22 دیماه درمحل این دفتر برگزار میشود.
کلاسهای "سبکشناسی" با حضور شمس لنگرودی و "مدرنیسم" با استادی حسین پاینده عصرهای چهارشنبه برگزار میشود.
همچنین "کارگاه شعر" نیز شنبههای از ساعت 15 تا 16:30 توسط گروس عبدالملکیان برپا میشود. "شعر جهان و ترجمه ادبی" عنوان دیگر کلاس آموزشی دفتر شعر جوان است که احمد پوری مدرس آن است. این کلاس سهشنبهها از ساعت 18 تا 20 برگزار میشود.
"شاهنامهخوانی" دیگر برنامه دفتر شعر جوان است که حمید عبداللهیان مسئولیت آن را برعهده دارد. علاقمندان به شاهنامه میتوانند از ساعت 16 تا 18 سهشنبهها در این کلاس شرکت کنند.
"شعر کودک" هم عنوان دیگر دوره آموزشی است که با حضور مصطفی رحماندوست یکشنبهها از ساعت 17 تا 19 برگزار میشود.
این کلاسها که امروز آخرین مهلت ثبت نام در آنهاست، در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان شهید کلاهدوز، نبش خیابان نعمتی میزبان شرکت کنندگان است.
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