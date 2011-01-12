به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت انجمن فیلسوفان مسیحی برگزار و اولین همایش این انجمن در سال جدید میلادی به شمار می‌رود.

سخنرانان افتتاحیه این همایش رایت از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند و دین زیمرمن از دانشگاه راتجرز امریکا هستند.

بحث در مورد جسم، ذهن و روح محور اصلی مباحث در تاریخ فلسفه به شمار می‌روند. این موضوع نه تنها در تاریخ فلسفه بلکه در الهیات و ادیان از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت و سایر سنتهای دینی مورد توجه و بحث بوده‌اند.

آیا ما حیوان هستیم یا چیز دیگر؟ رابطه میان ظرفیتهای روانشناختی و سیستم عصبی ما چیست؟ چه عواملی باعث بقای ما در طول زمان می‌شود؟ اینها موضوعات و پرسشهایی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.