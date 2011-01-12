مرکز رشد در شهرستان میناب راه اندازی می شود

مسعود قانعی فرد ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر در میناب راه اندازی مرکز رشد را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: بررسی راهکارهای لازم برای راه اندازی این مرکز با هدف فعالیت در جهت حمایت از صاحبان ایده و افراد جویای کار و مخترعین و مبتکران باید انجام شود.

وی با بیان اینکه جوانان میزان بالایی از جمعیت شهرستان میناب تشکیل می دهند اضافه کرد: این جوانان دارای ظرفیتها و استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف علمی و شغلی هسنتد و ابتکارات خوبی را دارند که نیازمند حمایت ویژه هستند.

وی گفت: با راه اندازی این گونه مراکز و حمایت از ایده های نو در عرصه های مختلف می تواند زمینه شکوفایی استعدادهای بسیاری را فراهم آورد.

فرماندار میناب اظهار داشت: میناب دارای توانمندیهای بسیاری است که جوانان ما به عنوان نخبگان در صدد بهره برداری بهینه از این ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان هستند که تنها با حمایت می توانند ایده های خود را اجرایی کنند.

قانعی فرد خاطرنشان کرد: برای ایجاد مرکز رشد در شهرستان یک نگاه مثبت وجود دارد که با وجود این مراکز بتوان استعداد یابی کرده و از ظرفیتهای موجود استفاده بهینه داشت.