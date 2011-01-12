پیشنهاد انتقال علی کریمی به سایپا/ گفتگوی مایلی کهن با هافبک استیل آذین

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جدایی توافقی علی کریمی از باشگاه استیل آذین که یکشنبه گذشته انجام شد، باشگاه سایپا درخواست رسمی را برای به خدمت گرفتن این بازیکن سرشناس مطرح کرد. برهمین اساس محمد مایلی کهن سرمربی سایپا در تماس تلفنی با علی کریمی از حضور این بازیکن در تیم سایپا در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر استقبال کرد و پیشنهاد رسمی باشگاه متبوعش را با وی در میان گذاشت.

در این تماس تلفنی علی کریمی ضمن تشکر از ابراز محبت باشگاه سایپا و محمد مایلی کهن عنوان کرده که به دلیل مقررات لیگ برتر امکان این انتقال فراهم نیست و در غیر این صورت علاقمند به همکاری با نارنجی پوشان کرجی بوده است.

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: علی کریمی با وجود اینکه فصل ناموفقی را در استیل آذین سپری کرده اما همچنان بازیکن تاثیرگذاری است و اعتقاد دارم در صورتی که او آماده باشد هنوز از قابلیت‌های تکنیکی‌اش مثالزدنی و کارساز است. از همین رو پیشنهاد انتقال او را به تیم سایپا مطرح کردم اما گویا قوانین لیگ برتر اجازه چنین نقل و انتقالی را بین دو تیم لیگ برتری نمی دهد.

سرمربی تیم سایپا تصریح کرد: با توجه به وجود مقررات داخلی تصور می کنم علی کریمی تنها می تواند به یکی از چهار تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن منتقل شود تا در مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا این تیم‌ها را همراهی کند.