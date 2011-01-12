محمد مهدینژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پس از اینکه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و تصویب شد این اساسنامه به صحن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میرود.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره میزان اعتباری که در صندوق نوآوری و شکوفایی وارد میشود گفت: صندوق ملی توسعه یا صندوق ذخیره ارزی به عنوان محل تأمین اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی دیده شده است و قانون برای این صندوق پیش بینی کرده که اعتباراتش طی 3 سال به 3 هزار میلیارد تومان برسد.
مهدینژاد نوری درباره اهداف و کارکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی محققان کمک میکند.
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