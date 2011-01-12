به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "بی‌سلاح" به کارگردانی ویلیام فیلیپس محصول سال 2010 کانادا پنجشنبه 23 دی‌ماه ساعت 22 از شبکـه یک سیما پخش می‌­شود. داستان این فیلم با بازی پل گروس درباره خلافکاری است که توسط گروهی از تبهکاران تحت تعقیب است.

فیلم سینمایی "تاراج" به کارگردانی ایرج قادری و تهیه‌کنندگی محمد توبه‌خواه که سال 1363 تهیه شده، جمعه 24 دی‌ماه ساعت 15:30 ازشبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم با بازی جمشید هاشم‌پور، بهزاد جوانبخش، فخری خوروش و ... درباره زینال بندری قاچاقچی سابقه‌دار است که توسط ستوان احمد رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر دستگیر و روانه زندان می‌شود و ... این فیلم که بارها روی آنتن رفته از آثار محبوب کارنامه ایرج قادری است.

فیلم سینمایی "بچه رو بگیر" جمعه 24 دی‌ماه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی بارت فرندلیچ و بازی کریستین استیوارت، کربین بلو و ماکس تیریو درباره خانواده‌ای پرجمعیت است که پدر خانواده یک صخره‌نورد است که پایش دریکی ازصخره نوردی‌ها آسیب جدی می‌بیند.

فیلم سینمایی "پسران پرواز" به کارگردانی تونی بیل جمعه 24 دی‌ماه ساعت ساعت 23 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم جیمز فرانکو، اسکات هازل و مک دو نالد بازی کردند و داستان درباره جوانی به نام جیمز فرانکو است که در روستای محل اقامتش مشغول گله‌داری است و بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد خلبانی یاد بگیرد و ...

فیلم سینمایی "شاهزاده شائولین" به کارگردانی چیاتانگ پنجشنبه 23 دی‌ماه ساعت 14:30از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول سال 1982 درباره مزدورانی است که به قصر حمله کرده تا با کشتن حاکم قدرت را به دست بگیرند.

فیلم سینمایی "تیرانداز" به کارگردانی آنتونی فوکوا پنجشنبه 23 دی­ماه ساعت 24 ازشبکـه سه سیما پخش می‌­شــود. در این فیلم مارک والبرگ، مایکل نپا و دنی گلوور بازی کردند و داستان درباره یک تیرانداز قدیمی است که بازنشسته شده است. او بار دیگر استخدام می‌شود تا احتمال ترور رئیس جمهوری را در سه شهر مختلف بررسی کند.

فـیلـم سینمایی "نابودگر 4" جمعه 24 دی‌ماه ساعت 10:30 ازشبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی مک گینتی، کریستین بل، سام ورتینگتون آنتونی یل چین بازی کردند و داستان در سال 2003 می‌گذرد که یک جنایتکار به نام رایت مبتلا به سرطان لاعلاج است.

فیلم سینمایی "علیه امپراطور" جمعه 24 دی‌ماه ساعت 14:15 محصول سال 1995چین از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم با بازی تانگ جین، لیو جیا لیانگ و چن چونگ و کارگردانی چانگ چن در قرن دوازدهم در منطقه پرهیاهوی در زمان امپراطوری خوی جونگ از سلسله سونگ می‌گذرد و 108 زن و مرد قهرمان درکوه‌های لیانگ چن در چین دورهم جمع می‌شوند و برای برقراری عدالت و مبارزه با فساد و حکومت تلاش می‌کنند.

فیلم سینمایی "در آینه" به کارگردانی و نویسندگی سونگ‌هو کیم جمعه 24 دی‌ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی هی ناکیم و گی تاوای در فروشگاه بزرگی می‌گذرد که سال قبل بر اثر یک آتش‌سوزی مشکوک از بین رفته و پس از تعمیر در آستانه بازگشایی است. این فیلم محصول سال 2003 کره است.

فیلم سینمایی "لذت جاودان زندگی" به کارگردانی مایکل لندون جی‌آر جمعه 24 دی‌ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم ارین کوترل، دیل میدکیف و لوگان بارسلومیو بازی کردند و داستان درباره زن و شوهری است که مشغول دامپروری هستند، اما به دلیل کمبود آب و نباریدن باران دچار مشکلاتی می‌شوند و ...

فیلم سینمایی "ببر سنگی" به کارگردانی چو یان جمعه 24 دی‌ماه ساعت 13:30 ازسیمای استان­ها روی آنتن می­‌رود. این فیلم محصول سال 2001 هنگ‌کنگ است که در آن کو لونگ و مو نا فونگ بازی کردند و داستان درباره یک خاندان شرور تانگ است که با قرارجایزه طلا باعث کشته شدن رئیس طایفه می‌شود و پسر رئیس برای گرفتن انتقام دست به کارمی‌شود.