کلاهبرداران بانک سپه به 10 سال حبس محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، متهمان پرونده کلاهبرداری از بانک سپه با استفاده از شناسنامه های مجعول و اسامی ساختگی، اقدام به ثبت شرکت بازرگانی- تجاری با مسئولیت محدود کرده بودند.

این متهمان، با اخذ کارت بازرگانی با اسامی مجعول، مبادرت به گشایش چند فقره اعتباراسنادی در بانک کرده و با وارد کردن کالاهایی که فاقدارزش واقعی است، از بانک کلاهبرداری کرده بودند.

شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمان این پرونده را به شرح ذیل اصلاح و تایید کرد:

1- کریم طهمورث فرزند حسین

2 - رحیم صانعی

3- اسدا... کاظمی ایوندی فرزند احمد

4- بهاره حیاتی

این اافراد به اتهام مشارکت درکلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شدند.

هر یک از این متهمان از حیث اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال کلاهبرداری شده در حق شاکی، از حیث اتهام جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده ازشناسنامه های مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین در مورد جزای نقدی هریک از متهمان به بیشترین مبلغ مالی که برده شده یعنی مبلغ یک میلیون و شصت هزار و چهار صد و هشتاد و شش یورو محکوم شدند.

این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.