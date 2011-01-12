فیلم جدید حاتمی کیا سندی از جامعه امروز درباره جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیرهادی تهیه‌کننده‌ای است که در سالهای اخیر نامش در کنار نام ابراهیم حاتمی‌کیا آمده است. "گزارش یک جشن" فیلم تازه این کارگردان به تهیه‌کنندگی پیرهادی ساخته شده و مسیری پرفراز و نشیب برای تولید داشته است. این روزها تمام تلاش حاتمی‌کیا و پیرهادی رساندن "گزارش یک جشن" به بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر است.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: ایده اصلی ساخت "گزارش یک جشن" بعد از "دعوت" شکل گرفت؟

- محمد پیرهادی: ایده اصلی فیلم بلافاصله پس از "دعوت" به ذهن ابراهیم حاتمی‌کیا رسید، زمان زیادی طی شد تا او روی موضوع تحقیق کند، نگارش متن بر اساس این پژوهشها اتفاق افتاد و بارها تغییر کرد. ابراهیم حاتمی‌کیا روی موضوع‌ و قصه حساس بود و باوسواس فراوان کار می‌کرد. در این مدت گاهی موضوعهای دیگری به ذهنش می‌رسید و باعث می‌شد به سراغ فیلمنامه‌های دیگر برود اما دوباره به سوی این فیلمنامه برمی‌گشت. حاتمی‌کیا پس از یکسال کار مدام به نسخه‌ای از این فیلمنامه رسید.

*اما گویا این نسخه هم تغییر کرد؟

- اواخر سال 88 پیش‌تولید را شروع کرده‌ایم، لوکیشن‌ اصلی ویژگیهایی داشت که باید پیدایش می‌کردیم و پیدا کردن آن ساده نبود. اما در نهایت به یک جمع‌بندی دیگر درباره قصه و لوکیشن اصلی رسیدیم و بهار 89 پیش‌تولید رسمی را دوباره شروع کردیم. اردیبهشت و خرداد امسال شروع به مذاکره با بازیگرها و عوامل کردیم و حاتمی‌کیا بازنویسی را شروع کرد. ساختار فیلم در این بازنویسی تغییر جدی کرد و تولید به تاخیر افتاد.

* و گروهی از پروژه جدا شدند.

- بله در آستانه ماه مبارک رمضان دوباره کار را از سر گرفتیم و تغییرات را هم لحاظ کردیم، پروسه تولید طولانی شد و نتوانستیم با بعضی دوستان و همکاران از جمله خانم گوهر خیراندیش همکاری کنم. فیلمنامه‌ای کاملا متفاوت با نسخه اولیه داشتیم و باید با عوامل تازه‌ای کار می‌کردیم، پیش‌تولید را شروع کردیم و ترجیح دادیم در سکوت رسانه‌ای کار را پیش ببریم.

*این روند طولانی شما را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه نمی‌کرد؟

- گاهی دچار تردید می‌شدیم، موضوع حساس و در عین حال جذاب بود. این اولین بار است که ابراهیم حاتمی‌کیا طی این سالها به سراغ جوانها رفته و در یک فیلم به طور مشخص درباره این گروه سنی فیلم می‌سازد. فیلمهای حاتمی‌کیا همیشه برای جوانها بحث‌انگیز بوده و ما حساس بودیم فیلمی که درباره جوانها می‌سازیم واقعی و درست باشد. فیلم موضوع ملتهبی دارد و این تردیدها و رفت و برگشتها در تولید آن به دلیل حساسیت موضوع بود که همه ما به آن واقف بودیم.

*مخاطب فیلم چه گروهی هستند؟

- فیلم درباره جوانها و مسائل اجتماعی است اما ما به گستره مخاطب عام فکر می‌کنیم و امیدواریم فیلم با عامه مردم ارتباط برقرار کند. مضمون فیلم درباره تساهل و تسامحی است که باید درباره جوانها داشته باشیم. نظام جمهوری اسلامی، امروز این استراتژی را دارد و به جوانها بها می‌دهد. ساختار فیلم به گونه‌ای است که می‌توان حدس زد مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.

* پس فیلم مانند بیشتر آثار این کارگردان وجهی اجتماعی و به روز دارد؟

- بله، کاملا. "گزارش یک جشن" فیلمی اجتماعی و سندی تصویری درباره حوادثی است که در جامعه جریان دارد.

*اکران فیلم در جشنواره چقدر برایتان مهم است؟

- دوست داریم مردم، علاقمندان به سینما و همکارانمان فیلم را در فضای جشنواره ببینند، تمام تلاشمان را می‌کنیم که روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر را از دست ندهیم. جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد سینمایی است و ما هم مثل همه سینماگران به آن بها می‌دهیم.

*فکر می‌کنید فیلم در چه شاخه‌هایی نامزد دریافت سیمرغ بلورین شود؟

- تمرکز من و ابراهیم حاتمی‌کیا برای رساندن فیلم به جشنواره مانع از این می‌شود که به چنین مسائلی فکر کنیم، بحثهای مفصل و بیشتر درباره فیلم را بهتر است پس از نمایش آن در جشنواره انجام بدهیم. "گزارش یک جشن" فیلم سختی است و مراحل فنی آن زمانبر و حساس است، بیشتر از هرچیز دیگر به تمام شدن مراحل فنی و آماده شدن فیلم فکر می‌کنیم.

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گفتگو: محدثه واعظی‌پور